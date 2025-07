WhatsApp-Kamera nutzen: Fotos und Videos direkt in der App aufnehmen

WhatsApp bietet eine praktische Kamera-Funktion, mit der ihr direkt aus der App heraus Fotos und Videos aufnehmen könnt. Doch je nach Betriebssystem ist sie unterschiedlich leicht zu finden. Wir zeigen euch, wie ihr die WhatsApp-Kamera unter Android und iOS aktiviert – und welche neuen Features WhatsApp 2025 bietet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp-Kamera unter Android nutzen

Hinsichtlich einiger Eigenschaften unterscheiden sich die WhatsApp-Versionen auf dem iPhone und auf Android-Handys. Dazu gehört auch die Art, wie man die WhatsApp-Kamera aktivieren kann.

Bei Android habt ihr in der Mitte die Eingabezeile für den Text. Links ein kleines Icon, mit dem ihr die WhatsApp-Smileys erreicht. Ganz rechts befindet sich ein kleines Icon für Sprachnachrichten und andere Tonaufnahmen. Und links davon seht ihr ein dickes Icon einer Kamera. Hier ruft ihr in WhatsApp die Kamera direkt auf und könnt dann noch zwischen einer Foto- und Videoaufnahme wählen.

Anzeige

Kamera in WhatsApp auf dem iPhone aufrufen

Ganz so leicht und deutlich wie unter Android ist das beim iPhone seltsamerweise nicht. Hier befinden sich neben der Eingabezeile lediglich rechts das Icon für die Tonaufnahme und links ein Pfeil im Kreis.

Die WhatsApp-Kamera erreicht ihr beim iPhone unter dem „Einer-für-alles-Button“:

Dieser nichtssagende Kreis ist die Pforte zur „Sendezentrale“. Tippt darauf.

Nun öffnen sich die Optionen zum Versenden von Fotos, Videos, Kontakten und dem Standort. Ihr findet dort auch die Option „Foto oder Video aufnehmen“.

Wenn ihr darauf tippt, erreicht ihr die WhatsApp-Kamera.

Übrigens: iPhone-Nutzer können inzwischen auch direkt auf die Ultraweitwinkel- und Telefoto-Kamera zugreifen, ohne die native Kamera-App öffnen zu müssen.

Das Quickshot-Icon findet ihr unten rechts neben dem Tippfenster. (© GIGA)

Anzeige

Neue Kamera-Features: Filter, HD-Fotos & mehr

WhatsApp hat seine Kamera-Funktion in den letzten Jahren um zahlreiche Features erweitert:

Nutzer können jetzt Filter, Hintergründe und Effekte direkt in der WhatsApp-Kamera verwenden – nicht mehr nur bei Videoanrufen.

Es lassen sich Selfies aufnehmen und sofort als Sticker speichern, aktuell für Android, bald auch für iOS.

Ganze Sticker-Sets können mit Kontakten geteilt werden.

Mit einem Doppeltipp auf eine Nachricht lassen sich schnell Reaktionen auslösen.

Vor dem Versenden kann man in der Bildvorschau das HD-Symbol auswählen, um Fotos in besserer Qualität zu verschicken.

Sicherheit beim Versand: Was ihr beachten müsst

Wenn man anschließend seine Videos mit WhatsApp verschicken will, sollte man an den dadurch verursachten Datenverkehr denken. So ein Video kann schon mal etliche MB an Größe haben und wenn man sich beim Versenden nicht gerade in einem WLAN befindet, wird der Versand dem Smartphone-Traffic zugerechnet. Wenn man eine generelle Datenflatrate hat, ist das egal. Ansonsten sollte man vielleicht auch mal über einen speziellen Tarif mit einer integrierten WhatsApp-Flatrate nachdenken. Oder eben mit dem Versand der Videos und Bilder warten, bis man sich wieder in einem WLAN-Netz befindet!

Anzeige

Ergänzung: In geschützten Chats speichert WhatsApp Bilder und Videos nicht mehr automatisch in der Galerie. Der Export von Chatverläufen ist zudem blockiert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.