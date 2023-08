Mit WhatsApp Videos verschicken – auch HD!

Natürlich kann man mit WhatsApp Videos verschicken. Die App behandelt sie im Grunde ähnlich wie Fotos. Inzwischen könnt ihr Videos in WhatsApp auch in HD-Qualität verschicken – allerdings mit Einschränkungen. Wir zeigen euch, wie das geht.

WhatsApp Facts

Whatsapp kann jetzt Videos auch in HD verschicken, allerdings ist das nur „ein bisschen HD“. Während die normale, komprimierte Auflösung der WhatsApp-Videos 480p beträgt, erlaubt euch die HD-Funktion nun eine Auflösung von 720p. Das ist noch weit entfernt von Full-HD oder 4K.

HD-Videos mit WhatsApp verschicken

Wer gespeicherte Filmchen auf seinem Handy hat, kann mit WhatsApp diese Videos auch verschicken. Laut dem Hersteller gibt es Größenvorgaben. Die maximale Länge eines Videos, das man mit WhatsApp verschicken kann, soll auf 45 Sekunden beschränkt sein. Wird ein längeres Video ausgewählt, so hat man vor dem Versenden noch die Möglichkeit, es zu kürzen. Tatsächlich verschickt WhatsApp auch längere Videos ohne Probleme.

Bevor WhatsApp die Videos verschickt, werden sie durch die App komprimiert. Die normale Videoqualität in WhatsApp ist 480p. Das sorgt für kleinere Dateien und so für einen schnelleren Versand und eine geringeres WhatsApp-Datenvolumen.

Der Vorgang, mit WhatsApp auch Videos zu verschicken, ist wie das Versenden von Fotos:

Neben der Eingabezeile auf das Heftklammer-Symbol tippen. Im anschließendem Dialog die Option „Galerie“ antippen. Nun öffnet sich die Alben-Anzeige für Fotos und Videos, die euch die gespeicherten Videos auflistet. Aus dieser Liste das gewünschte Video aussuchen und auf das Absende-Icon tippen.

Wichtig: Wenn ihr an dieser Stelle in WhatsApp HD Videos verschicken möchtet, sind noch 2 Zwischenschritte notwendig:

Bildquelle: GIGA

1. Ihr müsst vor dem Versenden oben am Displayrand auf das neue Icon „HD“ tippen.

2. Im nachfolgenden Dialog müsst ihr „HD-Qualität“ auswählen und auf „Fertig“ tippen.



Will man ein frisches, aktuelles Video aufnehmen und es anschließend mit WhatsApp verschicken, dann ist der Vorgang ähnlich. Nur tippt ihr zu Anfang auf das Kamera-Symbol und schaltet anschließend in der Kamera-Ansicht auf den Videomodus um. Vor dem Versenden kann man noch entscheiden, ob man das aktuelle Video nutzen will und es auch noch einmal ansehen.

Weiterleiten: In WhatsApp empfangene Videos verschicken

Bislang haben wir beschrieben, wie man in WhatsApp Videos verschicken kann, die auf dem eigenen Smartphone bereits gespeichert sind. Ihr könnt aber auch jederzeit ein bereits empfangenes Video in WhatsApp weiterleiten.

WhatsApp Videos verschicken, die man selbst über die App bekommen hat

Das dauert genauso lange, als würdet ihr ein eigenes WhatsApp Video verschicken. Denn auch in diesem Fall muss das ganze Video von eurem Handy auf das andere übertragen werden. Nachrichten und Mediendateien machen in WhatsApp ja normalerweise einen Umweg über die WhatsApp-Server. Sie gelangen also vom Absender zum Server und liegen da, bis der Empfänger sie abholt. Dann aber sind sie weg. Es ist also nicht so, als könne man sich den erneuten Versand sparen.

Auch beim Weiterleiten fällt Daten-Traffic an. Es ist egal, ob wir nur Nachrichten weiterleiten oder in WhatsApp Videos erneut verschicken. Daten-Volumen spart man sich also nur, wenn man etwas gleichzeitig an mehrere Personen schickt. Dann wird es nur einmal auf den Server geschoben und von dort verteilt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.