WhatsApp macht keine Kompromisse mehr: Auf diese Funktion wartet ihr seit Jahren

WhatsApp hat zuletzt zwei wichtige Änderungen erfahren, die den Versand von Fotos und Videos betreffen. Das soll aber nur der Anfang gewesen sein. Ihr müsst laut neuesten Informationen bald überhaupt keine Kompromisse mehr bei der Qualität machen.

WhatsApp: Fotos und Videos ohne Qualitätsverlust verschicken

Wenn ihr Fotos und Videos bisher über WhatsApp verschickt, dann werden diese extrem stark komprimiert, um eine schnelle und ressourcenschonende Übertragung zu gewährleisten. Kürzlich wurden HD-Fotos und HD-Videos freigeschaltet. Damit lassen sich Bilder und Videoaufnahmen in etwas höherer Qualität verschicken. Doch es findet immer noch eine relativ starke Komprimierung statt. Genau das soll sich bald ändern (Quelle: WABetaInfo).

Zukünftig sollen Fotos und Videos als Dateien gesehen werden, die ihr jetzt schon ohne Qualitätsverlust über WhatsApp übertragen könnt. So wird zumindest in der neuesten Beta-Version des Messengers der direkte Zugriff auf die Bildergalerie angeboten, wo die Fotos und Videos in der höchsten Qualität zur Verfügung stehen und von dort ohne Qualitätsverlust verschickt werden können.

Das wäre immer noch nicht so einfach wie bisher, wo ihr nur auf das Kamerasymbol gehen und Fotos aus der Bildergalerie in geringerer Qualität verschicken könnt, aber deutlich einfacher als der Umweg, der aktuell benutzt werden muss. Entsprechend wäre das eine deutliche Erleichterung für die Fotos und Videos, die einen großen Wert haben und die der Empfänger behalten möchte.

Das sind die besten WhatsApp-Tipps:

Wann wird die neue WhatsApp-Funktion freigeschaltet?

Aktuell befindet sich die neue Funktion in der Entwicklung und ist zunächst in der Beta-Version von WhatsApp für Android aufgetaucht, wo sie aber noch nicht von jedem getestet werden kann. Meist dauert es noch einige Wochen oder Monate, bis das Feature wirklich eingeführt wird. Zuletzt hat WhatsApp mit HD-Fotos und HD-Videos schon nachgebessert. Es könnte also noch etwas dauern. Wichtig ist aber, dass die Funktion in Entwicklung ist und ihr bald ohne Qualitätsverlust Videos und Fotos verschicken könnt.

