Google macht die Sparkasse zum digitalen Türsteher

Bei der Altersprüfung hilft jetzt die Sparkasse.

Google und die Sparkasse krempeln mit einem einzigen Schritt die digitale Altersprüfung um. Statt Ausweisscan oder Kreditkarte reicht künftig ein Fingertipp aus Google Wallet heraus.

Google: Altersnachweis über die Sparkasse

Google hat eine neue Partnerschaft mit der Sparkasse angekündigt. Künftig wird die Bank Altersnachweise für ihre Kunden über Google Wallet digital ausstellen. Die Altersverifikation soll direkt in Android und Chrome integriert werden. Nutzer müssten dann keine persönlichen Daten mehr preisgeben, sagt Google. Es genüge ein Tipp in der App, um das eigene Alter zu bestätigen, ohne dass das Geburtsdatum oder der Name weitergegeben werden.

Das Ganze läuft basiert auf sogenannten Zero-Knowledge-Proofs. Diese Technologie erlaubt es, Altersnachweise zu erbringen, ohne sensible Informationen offenzulegen. Es wird lediglich bestätigt, ob das erforderliche Mindestalter erreicht wurde. Die Sparkasse agiert dabei als nationaler Credential-Anbieter für die EU. Es ist das erste Mal, dass ein Finanzinstitut in Europa offiziell digitale Alterszertifikate über eine US-Plattform bereitstellt.

Webseiten und Apps, die eine Altersverifikation erfordern, erhalten über das System lediglich eine technische Rückmeldung in Form von „Ja” oder „Nein”. Die eigentlichen Identitätsdaten bleiben geheim und können auf Wunsch lokal auf dem Gerät gespeichert werden. Die Sparkasse ist die Quelle des Alterszertifikats, das direkt in der Google Wallet abgelegt wird.

Für Entwickler bietet das System eine standardisierte Lösung, die sich ohne zusätzliche Schnittstellen oder Drittanbieter in bestehende Web- und App-Logik einbinden lässt (Quelle: Google-Blog The Keyword). Ob und wann weitere deutsche Banken folgen werden, ist nicht bekannt.

Betriebssystem prüft das Nutzeralter

Bei der neuen Lösung von Google und der Sparkasse wird das Nutzeralter nicht mehr vom Anbieter einer Seite oder App, sondern vom Betriebssystem selbst geprüft. Die Idee dahinter: Ein Nachweis direkt aus dem System gilt als vertrauenswürdiger als jede externe Lösung.