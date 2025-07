Xiaomi will die größte Neuerung für iPhones seit Jahren direkt übernehmen

Apples Design-DNS trifft auf Xiaomis Innovationskraft: Das Ergebnis könnte die China-Smartphones besser aussehen lassen als die iPhones.

Xiaomi soll mit HyperOS 3 einen radikalen Neuanfang vorbereiten. Laut einem zuverlässigen chinesischen Leaker plant das chinesische Unternehmen nichts Geringeres als eine komplette Neugestaltung seiner Benutzeroberfläche. Inspiriert wurde Xiaomi dabei wohl von Apple.

Xiaomi plant eigene Version von „Liquid Glass“

Die kommende Version von HyperOS 3 soll mattes Blur-Design mit glänzenden Icons zu einer „faszinierenden visuellen Erfahrung“ verbinden. Anders als Apple soll Xiaomi dabei nicht auf übertriebene Lichteffekte setzen, sondern konzentriert sich auf subtile Tiefenwirkung und optimale Lesbarkeit. Das neue Control Center, ein überarbeitetes Icon-Design und eine durchgängige Gestaltungslinie durch alle System-Apps versprechen ein deutlich hochwertigeres Nutzererlebnis.

Besonders spannend: Die transparente Suchleiste im neuen Homescreen erzeugt einen faszinierenden Glaseffekt. Auch bei kleineren Details wie Batterie- und WLAN-Symbolen sowie den Systemanimationen soll Xiaomi nachbessern. Das „Liquid Glass“-Design von Apples iOS 26 will das chinesische Unternehmen also nicht einfach so blind übernehmen, sondern sich daran orientieren und eine eigene Designsprache mit Elementen daraus bauen.

Xiaomi will mit diesem Redesign den Spagat zwischen Premium-Anmutung und der bei den Nutzern so beliebten Anpassbarkeit wagen. Die große Frage wird sein, ob sich HyperOS 3 damit von der Android-Konkurrenz abheben kann – insbesondere von Samsungs One UI 8, das bisher nur kleine optische Verfeinerungen verspricht.

HyperOS 3 oder HyperOS 26?

Neben Xiaomis Inspiration für die neue Oberfläche bei Apple steht auch ein neuer Name im Raum. Es könnte nicht HyperOS 3, sondern HyperOS 26 geben. Genau wie iOS 26 könnte Xiaomi das Jahr, in dem die Software die meiste Zeit genutzt wird, als Grundlage für die Versionsnummer wählen (Quelle: Gizmochina).

Klar ist, dass die neue Oberfläche noch in diesem Jahr zusammen mit den Xiaomi-16-Smartphones vorgestellt wird. Spätestens dann wird sich zeigen, wie sehr sich das chinesische Unternehmen von iOS 26 und dem „Liquid Glass“-Design hat inspirieren lassen.