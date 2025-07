Endlich auch für Android-Nutzer: Gmail erhält beliebte iPhone-Funktion

Die neue Gmail-Funktion spart nun auch unter Android Zeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was für iPhone-Nutzer längst selbstverständlich ist, erreicht nun auch Gmail auf Android: Ein kleiner Button macht es möglich, E-Mails direkt aus der Benachrichtigung als gelesen zu markieren – ganz ohne Umweg über die App.

Anzeige

Google: Neue Gmail-Funktion spart euch Zeit

Unter Android können Gmail-Nutzer bald auf eine Funktion zugreifen, die bisher exklusiv in der iOS-Version verfügbar war. Die Rede ist von einem „Als gelesen markieren“-Button direkt in der Benachrichtigung. Wer täglich viele E-Mails erhält, aber nicht jede davon öffnen möchte, kann so mit einem Tipp die Nachricht einfach als gelesen markieren, ohne die App zu starten oder durch Menüs zu navigieren.

Aktuell befindet sich die Funktion noch in der Testphase. Einige Android-Nutzer mit der aktuellen Gmail-Version (2025.06.15) berichten bereits von dem neuen Button, der allerdings nicht bei allen Konten angezeigt wird. Die Chancen stehen aber gut, dass das Feature bald für alle freigeschaltet wird (Quelle: Android Authority).

Bisher diente die Benachrichtigung bei neuen E-Mails unter Android als Infoanzeige mit Archiv- oder Antwortoption. Wer eine E-Mail lediglich als gelesen markieren wollte, musste entweder die App öffnen oder eine Wischgeste einrichten – beides war nicht wirklich effizient. Mit dem neuen Button wird dieser Zwischenschritt überflüssig. Damit zieht Android mit der iOS-Version von Gmail sowie vielen anderen Apps gleich, die diese Funktion schon lange bieten.

Anzeige

Bekannt von Messenger-Apps

Was in Messenger-Apps längst zum Standard gehört, kommt nun auch bei Gmail unter Android an. WhatsApp, Telegram und Co. bieten solche Schnellaktionen schon seit Jahren. Dass ausgerechnet Gmail hier so lange hinterherhinkte, wirkt rückblickend fast absurd – schließlich ist der E-Mail-Dienst für viele eines der wichtigsten Kommunikationsmittel überhaupt.