WhatsApp: Android-Nutzer erhalten praktische iPhone-Funktion

Android-Handys erhalten bald eine WhatsApp-Funktion, die iPhones schon länger bieten: Der Messenger arbeitet an einer praktischen Scan-Funktion für Dokumente. Nutzer müssen so nicht mehr auf externe Apps zugreifen.

WhatsApp: Scan-Funktion für Android kommt

In einer kommenden Version von WhatsApp für Android soll es möglich sein, Dokumente direkt über die Kamera zu scannen. Die Funktion ist bereits aus der iOS-Version bekannt und dort seit rund zwei Monaten verfügbar. Nun kündigt sich der Android-Start in der aktuellen Beta-Version an. Allerdings befindet sich die Funktion derzeit noch in der Entwicklung und ist bislang nicht aktiv.

Geplant ist, dass sich Dokumente beim Teilen als Scan aufnehmen lassen. Dazu erscheint ein neuer Menüpunkt im Dokumentenbereich. Nach dem Start öffnet sich die Kamera und erlaubt das gezielte Erfassen von Dokumenten, entweder manuell per Auslöser oder automatisch, sobald die App die Ränder erkannt hat.

Die gescannten Seiten landen anschließend als PDF im Chat und können direkt versendet werden. So lassen sich zum Beispiel Rechnungen, Verträge oder Formulare schnell und ohne Zusatz-Apps scannen und verschicken.

Die Verarbeitung der Dateien erfolgt lokal auf dem Smartphone und gesendete Dokumente unterliegen wie gewohnt der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Für die technische Umsetzung nutzt WhatsApp wenig überraschend die Scan-Schnittstellen von Android (Quelle: WABetaInfo).

Dokumente direkt in WhatsApp scannen

Sobald die Funktion für alle live geht, können auch Android-Nutzer ihre Dokumente direkt in WhatsApp scannen, ohne Umwege über Drittanbieter. Wann genau die Funktion freigeschaltet wird, ist aber noch offen. Wer nicht warten möchte, kann sich bereits jetzt für das Beta-Programm des Messengers anmelden und so Updates früher testen.