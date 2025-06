WhatsApp: Kontakt senden und weiterleiten – so klappt es

Mit WhatsApp könnt ihr Kontakt mit Freunden und Kollegen halten. Wollt ihr Freunde untereinander verbinden und bekanntmachen, könnt ihr auch einen Kontakt über WhatsApp versenden.

Dabei lassen sich einzelne Kontakte, aber auch mehrere Nutzer auf einmal mit anderen teilen.

WhatsApp: Kontaktdaten versenden – so teilt man die Informationen

Um eine Telefonnummer an einen Chat-Partner in WhatsApp zu verschicken, geht wie folgt vor:

Öffnet das Gespräch mit der Person, die den Kontakt erhalten soll. Drückt auf das Büroklammer-Symbol, um Inhalte zu teilen, Wählt rechts den Button „Kontakt“. Jetzt werden euch alle eure potenziellen Chat-Partner in WhatsApp angezeigt. Drückt auf den Kontaktnamen, dessen Daten ihr an euren Freund verschicken wollt. Ihr könnt auch einfach gleich mehrere Kontakte auswählen. Diese werden dann mit einem Haken versehen und gleichzeitig an euren Chat-Partner verschickt. Der Empfänger kann die Kontakte nun zu seinem Telefonbuch hinzufügen und selber einen Anruf oder WhatsApp-Chat mit den entsprechenden Personen starten.

Ihr könnt auch einen Kontakt aus einem Chat heraus direkt teilen. Tippt dazu in der Chat-Übersicht zunächst auf den Benutzernamen oben und wählt dann über die drei Punkte rechts oben die Option „Teilen“.

Dieser Weg funktioniert sowohl auf dem iPhone als auch bei Android-Smartphones. Beachtet, dass die WhatsApp-Kontaktdaten an die Telefonnummer geknüpft sind. Teilt ihr also den Chat-Teilnehmer, erhält der Empfänger auch die Mobilfunknummer zu dem WhatsApp-Konto. Die Entwickler arbeiten an einer Methode für Benutzernamen, bei denen die Nummer anderen nicht angezeigt wird. Man weiß aber noch nicht, wann diese Benutzernamen eingeführt werden.

So beugt ihr einem Verlust vor und sichert eure Kontakte (Video):

WhatsApp: Eigenen Kontakt senden

Kontaktdaten von gespeicherten Teilnehmern lassen sich also einfach weiterleiten. Doch wie sieht das aus, wenn man seinen eigenen Kontakt über WhatsApp verschicken will?

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie ihr eure neue Nummer schnell und einfach allen Kontakten in WhatsApp mitteilen könnt, ohne jede Person einzeln zu benachrichtigen.

Ihr könnt euch als „eigener Kontakt“ im Telefonbuch auf dem Smartphone speichern. Danach lässt sich der Kontakt mit der eigenen Nummer wie oben beschrieben an Freunde verschicken.

Alternativ ist der am Smartphone angemeldete Nutzer im Telefonbuch bereits unter „Ich“ gespeichert.

So könnt ihr euch selbst auch eine Nachricht schreiben und WhatsApp als Notizbuch verwenden.

Stellt hier sicher, dass eure Telefonnummer sowie weitere wichtige Daten bereits eingetragen sind. Über die drei Punkte rechts oben wählt ihr im Adressbuch dann „Teilen“. Es erscheint eine Auswahl an verschiedenen Apps, über die man die Kontaktdaten weiterleiten kann. Wählt den Eintrag für WhatsApp und sucht dann den Teilnehmer aus, an den ihr eure Kontaktdaten verschicken wollt.