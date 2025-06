WhatsApp: Neuen Kontakt hinzufügen

Wenn ihr über WhatsApp neue oder bisher unbekannte Kontakte hinzufügen wollt, habt ihr dafür verschiedene Möglichkeiten. Wie das genau funktioniert und was ihr machen könnt, wenn WhatsApp euch keine Kontakte anzeigt, zeigen wir euch hier.

WhatsApp bezieht seine Kontakte direkt aus eurer Kontaktliste vom Smartphone. Wenn euch jemand über den Messenger anschreibt, dessen Nummer ihr noch nicht eingespeichert habt, könnt ihr den Kontakt aber ganz einfach auch über WhatsApp hinzufügen. Genauso lässt sich die Kontakte-App eures Handys direkt über WhatsApp öffnen und ein neuer Kontakt hinzufügen.

Neue Kontakte per WhatsApp hinzufügen

Wenn es euch auch so geht, dass ihr schneller WhatsApp offen habt, als die Kontakte-App eures Smartphones herauszusuchen, könnt ihr auch direkt über den Messenger neue Kontakte hinzufügen. Geht dafür einfach wie folgt vor:

Öffnet WhatsApp und tippt auf die Chats-Übersicht. Wählt das Chat-Symbol (unten rechts) aus. Hier seht ihr alle eure WhatsApp-Kontakte. Tippt ganz oben auf "Neuer Kontakt". © GIGA Hier könnt ihr nun wie gewohnt eine neue Person mit Vornamen, Namen und Nummer aufnehmen. Klickt abschließend auf den Button "Speichern". Der Kontakt ist jetzt in der Kontaktliste von WhatsApp sowie eurem Telefonbuch zu finden.

Unbekannten Kontakt per WhatsApp hinzufügen

Wenn euch ein Freund mit einer neuen Nummer anschreibt oder in einem Gruppenchat eine Person eingeladen wurde, die ihr noch nicht in eurer Kontaktliste habt, wird diese für gewöhnlich mit ihrer Nummer und ihrem Profilnamen von Whatsapp (~Nutzername) angezeigt. Wenn ihr die Person per WhatsApp zu euren Kontakten hinzufügen wollt, geht ihr einfach wie folgt vor:

Tippt auf den oberen Rand (mit Name und Nummer) einer beliebigen Nachricht der Person. Jetzt öffnen sich die Kontaktdetails der Person. Drückt hier auf den Button "Speichern" (oben rechts). © GIGA Tragt den Namen ein und drückt abschließend auf den Button "Speichern".

Fehlende Kontakte oder Kontaktliste leer?

Wenn eure Kontaktliste bei WhatsApp leer ist, obwohl ihr in eurer Kontakte-App Personen abgespeichert habt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zuallererst solltet ihr die Aktualisierung der Kontaktliste des Messengers einmal manuell anstoßen.

Wenn das nicht geholfen hat, oder euch die Kontakte nun nur mit ihren Nummern angezeigt werden, könnte es auch daran liegen, dass ihr WhatsApp die benötigten Berechtigungen für den Zugriff auf eure Kontakte entzogen habt. Geht in diesem Fall zu den App-Einstellungen und überprüft, ob WhatsApp die benötigten Berechtigungen verfügt.