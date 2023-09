Gmail für Android: E-Mail-App erhält überfällige Funktion

Google erweitert seine Gmail-App für Android um eine nützliche Funktion, die Nutzern das Leben etwas einfacher macht. Auch auf dem Smartphone lassen sich darüber ganz einfach alle E-Mails markieren, zum Beispiel um sie zu verschieben oder zu löschen.

Gmail: Android-App mit neuer Funktion

Google arbeitet an einer neuen Funktion für Gmail (Google Mail), die bislang nur in der Android-Variante des E-Mail-Dienstes aufgetaucht ist. Damit wird die Benutzerfreundlichkeit ein kleines Stück verbessert. Es handelt sich um die einfache Möglichkeit, mehrere E-Mails auf einmal auszuwählen, indem die Option „Alle auswählen“ in der Symbolleiste angetippt wird. In der Web-Variante von Gmail steht diese Funktion schon seit Jahren zur Verfügung.

Alle E-Mails zu markieren, kann auf verschiedene Weise nützlich sein. So lassen sich alle Nachrichten auf einen Schlag als gelesen markieren. Auch können sie einfach an einen anderen Ort innerhalb von Gmail verschoben werden. Um viele E-Mails fix zu löschen, müssen diese ebenfalls nicht mehr einzeln angetippt werden.

Die neue Funktion ist in der neuesten Beta-Version der Gmail-App für Android aufgetaucht. Dass es sich noch nicht um die finale Version handelt, macht ein kleines Detail deutlich. Obwohl „Alle auswählen“ zur Verfügung steht, werden derzeit anscheinend doch nur maximal 50 E-Mails entsprechend markiert (Quelle: AssembleDebug bei Twitter). Warum Google die Auswahl auf 50 E-Mails beschränkt hat, ist noch unklar. Beim Abwählen von E-Mails existiert diese Beschränkung nicht.

Gmail: Wann wird die Funktion freigeschaltet?

Da die Funktion noch getestet wird, lässt sich schwer abschätzen, wann Google sie für alle Nutzer freischalten wird. Ob und wann auch unter iOS mit der Option „Alle auswählen“ zu rechnen ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.

