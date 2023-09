Midjourney: Kosten für die KI-Bilder im Überblick

Mit dem Dienst Midjourney kann man sich anhand von Texteingaben Bilder erstellen lassen. Anders als die Text-Version ChatGPT funktioniert das KI-Tool für Bilder aber nicht kostenlos. Man braucht also einen kostenpflichtigen Zugang. Welche Kosten fallen für Midjourney an?

Noch bis März 2023 gab es die Möglichkeit, einige Bilder im Rahmen einer kostenlosen Testversion erstellen zu lassen. Die Gratis-Option wurde allerdings inzwischen abgeschafft und man benötigt ein Abonnement. Das gibt es in verschiedenen Optionen. Eine Anmeldung ist über den Discord-Channel des KI-Dienstes möglich (weiter zu Discord).

Was kostet Midjourney und welche Optionen gibt es?

Es gibt vier verschiedene Abo-Optionen bei Midjourney, die sich in ihren Funktionen unterscheiden. Dazu gibt es bei jeder Variante ein Monats- und Jahres-Abonnement. Wie bei fast allen Abo-Diensten gilt: Wer sich für eine längere Laufzeit bindet, bezahlt zwar auf einen Schlag, kommt dabei aber rechnerisch günstiger davon als bei Optionen mit flexiblen Kündigungsmöglichkeiten. Das sind die verschiedenen Varianten mit ihren Kosten und Features:

Basic Standard Pro Mega Monats-Abo 10 $ 30 $ 60 $ 120 $ Jahres-Abo 96 $ 288 $ 576 $ 1152 $ Rechnerischer Monatspreis beim Jahres-Abo 8 $ 24 $ 48 $ 96 $ Schnelle GPU pro Monat 3,3 Stunden 15 Stunden 30 Stunden 60 Stunden Stealth-Modus ✓ ✓ Maximale gleichzeitige Aufgaben 3 3 12 + 3 langsame 12 + 3 langsame Maximale Aufgaben in Warteschlange 10 10 10 10

Midjourney: Kosten und Funktionen – die Unterschiede der Modelle

Die Abonnements unterscheiden sich also im Umfang der Bilder, die man erstellen will. Wer KI-Bilder nur im kleinen, privaten Umfang generieren will, kommt mit dem „Basic“-Modell aus, für größere Vorhaben und Unternehmen sollte es aber eine der teureren Optionen sein. Bei den günstigen Optionen muss man zudem längere Wartezeiten in Kauf nehmen, bis ein Bild fertiggestellt wird. Sind die „Fast Hour“ aufgebraucht, kann man monatlich weitere Zeiten dazu buchen. Ein Wechsel sowie eine Kündigung eines laufenden Abos sind jederzeit zum Ende einer gebuchten Laufzeit möglich.

Die Bezahlung von Midjourney läuft über den Dienst Stripe (zum Anbieter). Unterstützt werden nur Kreditkarten von Mastercard, Visa und American Express sowie Google Pay und Apple Pay. Mit PayPal kann man bei Midjourney nicht bezahlen. An anderer Stelle zeigen wir weitere Tools zur Bildererstellung per KI, darunter auch kostenlose Angebote.

