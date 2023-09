Google enttäuscht: Pixel Watch 2 lässt großen Traum platzen

Zwar wird die Pixel Watch 2 erst Anfang Oktober offiziell vorgestellt. Doch einen Teaser zur neuen Smartwatch hat Google bereits jetzt veröffentlicht. Der ist mit 15 Sekunden nicht sonderlich lang, verrät aber trotzdem einiges zur Uhr. Den vielleicht größten Wunsch an die Pixel 2 erfüllt der US-Konzern nicht.

Google Facts

Google zeigt Pixel Watch 2 vor der offiziellen Vorstellung

Google kann es nicht lassen: Nach dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro hat der Technikriese auch einen Teaser zur Pixel Watch 2 veröffentlicht (Video unten). Wer Hoffnung auf ein Redesign hatte, wird aber enttäuscht werden.

Pixel Watch 2: Teaser von Google

Optisch wird sich die Pixel Watch 2 kaum von ihrem Vorgänger unterscheiden. Das bedeutet auch, dass die vergleichsweise dicken Displayränder bestehen bleiben – einer der Haupt-Kritikpunkte an der ersten Generation. Zumindest äußerlich wird die Pixel Watch 2 also kaum mit anderen Konkurrenz-Smartwatches wie der Galaxy Watch 6 oder der Apple Watch 8 mithalten können. Von den neuen Apple Watches, die in Kürze präsentiert werden, wohl ganz zu schweigen.

Pixel Watch 2 mit IP68-Zertifizierung und SPO2-Sensor

Auch wenn der Teaser den Fokus aufs Design legt, verrät er dennoch einige technische Details der Pixel Watch 2. Für einen kurzen Augenblick ist die neu gestaltete Rückseite zu sehen. Dort gibt es unter anderem Beschriftungen für eine IP68-Zertifizierung und einen SPO2-Sensor. Älteren Gerüchten zufolge soll die Pixel Watch 2 immerhin ein starkes Technik-Update mit dem Snapdragon W5 als Prozessor erhalten.

Laut Teaser soll die Pixel Watch 2 direkt am Tag der Vorstellung (4. Oktober) vorbestellbar sein – genau wie auch das Pixel 8 und Pixel 8 Pro.

Google nimmt sich Beispiel an Apple