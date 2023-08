Pixel Watch 2: Google setzt Smartwatch auf Diät

Das Datum steht: Anfang Oktober wird Google neue Hardware präsentieren. Das hat der US-Konzern jetzt angekündigt. Neben dem Pixel 8 wird auch die Vorstellung der Pixel Watch 2 erwartet. Im Vergleich zum Vorgänger scheint die neue Google-Smartwatch ordentlich abgespeckt zu haben.

Google Facts

Am 4. Oktober ist es soweit: Unter dem Motto „Made by Google“ lädt der Technikgigant nach New York, um dort frische Hardware zu präsentieren. Erwartet wird mindestens die neue Pixel-8-Serie sowie die Pixel Watch 2.

Vom Pixel 8 sind kürzlich bereits erste Werbebilder aufgetaucht – und zwar von Google höchstselbst. Die zeigen aber nicht nur das neue Google-Handy. Schaut man genau hin, fällt einem auch eine Uhr ins Auge.

Pixel Watch 2: Neue Google-Smartwatch wohl auf erstem Werbebild zu sehen

Sehen wir hier die Pixel Watch 2? (Bildquelle: Google)

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um die Pixel 2 handelt. Dazu passt auch, dass Uhr und Smartphone die gleiche Champagner-Farbe besitzen. In der Werbung wird nichts dem Zufall überlassen. Dass auf dem Werbebild irgendeine Uhr zu sehen ist – oder vielleicht sogar ein Konkurrenzprodukt – dürfte also ausgeschlossen sein.

Sollte es sich tatsächlich um die Pixel Watch 2 handeln, hat Googles zweite Smartwatch-Generation ordentlich abgespeckt. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Uhr deutlich flacher und wirkt moderner.

Älteren Berichten zufolge soll Google bei der Pixel Watch 2 von einem Edelstahlgehäuse auf ein Aluminium-Case wechseln. Im Zuge des Wechsels könnte der Suchmaschinenanbieter auch ein Redesign vorgenommen haben. Weiterhin soll es aber nur eine Größe geben.

Die Pixel Watch im Video:

Google Pixel Watch vorgestellt

Viel Verbesserungspotenzial für die Pixel Watch 2

In unserem Test zur Pixel Watch hat die Smartwatch durchwachsen abgeschnitten. Pluspunkte konnte die Google-Uhr zwar beim Display, der Verarbeitungsqualität oder auch der Leistung sammeln. Dafür überzeugte sie weniger bei der Akkulaufzeit und gegenüber Konkurrenz-Smartwatches stimmte auch das das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht.

Google hat also eine Menge zu tun, um die Makel der ersten Generation auszumerzen. Ob das klappt, erfahren wir am 4. Oktober.