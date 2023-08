Android 14: Google kopiert iPhone-Feature – und zeigt Apple, wie es richtig geht

Android 14 hat eine Reihe von sinnvollen Neuerungen im Gepäck. Eine davon hat Google scheinbar beim iPhone abgeguckt. Mit einer bloßen Kopie gibt sich der Suchmaschinenanbieter aber nicht zufrieden.

Android Facts

Bereits in Kürze wird der finale Release von Android 14 erwartet. Wer die neue Software auf sein Handy lädt, darf sich über mehr Einstellungsmöglichkeiten bei der Ankündigung von Benachrichtigungen freuen.

Android 14 bringt Benachrichtigungsblitz auf dem Display mit

Android 14 bringt die Möglichkeit mit, den eigenen Bildschirm hell aufblitzen zu lassen, sobald eine Benachrichtigung eingeht (via PhoneArena). Doch nicht nur das: Nutzer können sogar die Farbe festlegen, in der der Benachrichtigungsblitz erscheint. Zur Auswahl stehen zwölf Farben.

So einen Benachrichtigungsblitz kennen iPhone-Besitzer schon lange. Beim Kult-Handy leuchtet aber lediglich die Kamera-LED auf. Google nimmt die iPhone-Funktion und verbessert sie an entscheidender Stelle. Alternativ steht in Android 14 auch der Benachrichtigungsblitz über die Kamera-LED bereit, auf Wunsch kann man Bildschirm- und Kamera-LED-Blitz sogar kombinieren.

Weitere Highlights von Android 14 sind außerdem ein flüssigeres Scrollen im Chrome-Browser sowie die Möglichkeit, sich in den Einstellungen das Herstellungsjahr des Smartphones verraten zu lassen. Darüber hinaus hat sich Google noch einmal dem Thema Datenschutz angenommen und will auch die Energieeffizienz der Software verbessern. Neue Optionen zur Anpassung des Lockscreens sind ebenfalls an Bord.

Gut ausgestattete Smartphones müssen nicht teuer sein:

Der große Mittelklasse-Vergleich: Pixel 7a, Honor 90 oder Samsung Galaxy A54? Abonniere uns

auf YouTube

One UI 6.0: Diese Neuerungen gibt es für Samsung-Smartphones

Die Beta von Android 14 ist auf vielen Smartphones verfügbar – allen voran Googles eigenen Pixel-Handys. Doch auch Samsung arbeitet an einem entsprechenden Update und wird die neue Software zusammen mit One UI 6.0 auf die eigenen Galaxy-Smartphones ausrollen. Welche Neuerungen es dort gibt, haben wir in einem Themenspezial zusammengefasst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.