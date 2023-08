Samsung zieht die Daumenschrauben an: Am Galaxy S24 Ultra führt kein Weg vorbei

In Samsungs S-Klasse ist seit langem klar: Nur wer das Ultra kauft, bekommt auch die beste Technik. Mit dem Galaxy S24 Ultra könnte der Elektronikkonzern diese Bevorzugung auf die Spitze treiben.

Noch immer verkaufen sich günstige Einsteiger-Smartphones bei Samsung am besten. Doch teurere Modelle wie das aktuelle Galaxy S23 Ultra gehen ebenfalls millionenfach über den Ladentisch – und spülen dank hoher Margen ordentlich Geld in die Kassen der Südkoreaner.

Bei der kommenden Galaxy-S24-Serie scheint Samsung einen neuen Köder in der Hand zu haben, um die Käufer zum Ultra zu führen: den Prozessor.

Samsung Galaxy S24 Ultra soll einen Qualcomm-Prozessor besitzen

Unabhängig von der Verkaufsregion sollen alle Galaxy S24 Ultra einen Qualcomm-Prozessor an Bord haben. Mittlerweile gilt es als ausgemacht, dass Samsung bei der kommenden Flaggschiff-Reihe zumindest teilweise wieder auf einen eigenen Exynos-Chip setzt, nachdem beim Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra ein Qualcomm-SoC verbaut wurde.

In der Vergangenheit waren die Exynos-Chips ihren Qualcomm-Pendants oft unterlegen, weshalb die kolportierte Rückkehr der Exynos-Prozessoren von vielen Samsung-Fans als kritisch angesehen wird.

Sollte sich das Exynos-Comeback lediglich auf das Standard- und Plus-Variante beschränken, würde Samsung das Galaxy S24 Ultra noch einmal deutlich attraktiver gestalten und potenziellen Käufern einen weiteren Grund geben, um zum teuersten Modell zu greifen. Damit würde sich Samsung wohl auch ein Beispiel an Apple nehmen. Dort soll das kommende iPhone 15 Pro Max/Ultra ebenfalls die mit Abstand beste Ausstattung besitzen.

Samsung soll bei allen Galaxy-S24-Smartphones ein helleres Display verbauen

Immerhin sollen sich die Verbesserungen in der Galaxy-S24-Serie nicht allein auf das Ultra beschränken. So sollen alle drei Smartphones der neuen Gerätereihe deutlich hellere Displays besitzen, die in der Spitze eine Helligkeit von 2.500 nits erreichen.