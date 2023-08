Nicht nur das Galaxy S24 Ultra: Samsung macht alle High-End-Handys deutlich besser

Samsung will die Nachfolger des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra deutlich besser machen. Im Fokus stand dabei bisher das Galaxy S24 Ultra, welches an vielen Stellen verändert werden soll. Dadurch soll der Absatz weiter angekurbelt werden. Doch auch das Galaxy S24 und S24 Plus sollen von Samsung nicht ganz vergessen werden.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 und S24 Plus mit helleren Displays

Bisher war nur die Rede davon, dass Samsung im Galaxy S24 Ultra ein neues Display verbaut, welches eine maximale Helligkeit von bis zu 2.500 Nits erreicht und damit einen neuen Bestwert aufstellen würde. Jetzt wurde bekannt, dass auch das Galaxy S24 und S24 Plus ebenfalls aufgerüstet werden. Demnach sollen alle neuen S24-Smartphones mit einem 2.500 Nits hellen Display ausgestattet sein. Bisher waren maximal 1.750 Nits möglich.

Der erwartete Unterschied zwischen dem Galaxy S24 Ultra und den anderen Modellen würde demnach gar nicht vorhanden sein und Samsung alle Top-Modelle an die Spitze der hellsten Smartphones setzen. Meist liefert Samsung seine besten Displays an die Konkurrenz aus, doch dieses Mal möchte Samsung wohl doch keine Kompromisse machen.

Zumindest beim Display soll es also keine großen Unterschiede geben. Teilweise sogar weniger, denn nicht nur die Helligkeit soll gleich werden, auch das Dual-Edge-Display soll beim Galaxy S24 Ultra verschwinden. Nur noch der S Pen und die höhere Auflösung des Displays könnten für das Smartphone sprechen. Wobei erwartet wird, dass nur das Galaxy S24 Ultra den Snapdragon 8 Gen 3 bekommt.

Im Video zeigen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 Ultra verkauft sich hervorragend

Mit den anstehenden Änderungen am Galaxy S24 Ultra wird es interessant sein zu sehen, wie die Käuferinnen und Käufer reagieren. Das Galaxy S23 Ultra ist nämlich das beliebteste Modell der S23-Serie und das zweibeliebteste Samsung-Handys überhaupt. Bleibt nur zu hoffen, dass das Smartphone nicht in eine Richtung entwickelt wird, die dann nicht mehr ansprechend ist.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.