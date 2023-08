Rewe Pay: Wie funktioniert der Bezahldienst & wann geht es los?

Wer in Läden der Kette „Rewe“ einkauft, bekommt bald mit „Rewe Pay“ eine neue Methode zur Bezahlung. Wie funktioniert Rewe Pay, wann geht es los und was sollte man beachten?

Die Bezahlung über Rewe Pay funktioniert über ein Smartphone. Dann kann man seine Geldkarte und das Bargeld zuhause lassen. Zuvor muss man sich für den Service registrieren. Der hauseigene Bezahldienst soll in der ersten Jahreshälfte 2024 starten (Quelle: Focus.de).

Mit Rewe Pay ohne Karte & Bargeld bezahlen: So gehts

Erste Tests für „Rewe Pay“ sollen bereits 2023 starten. Für die Bezahlung wird ein Online-Konto in der App eingerichtet. Dort hinterlegt man ein Bankkonto, über das die Rewe-Einkäufe abgerechnet werden sollen. In der App kann man anschließend einen QR-Code aufrufen. Der Code wird an der Kasse eingescannt, um seine Rechnung für den Einkauf zu begleichen.

Mit der Rewe-Pay-Option will die Supermarktkette ein weiteres Argument für die eigene App liefern. Bereits jetzt kann man hier auf das aktuelle Prospekt mit den Wochenangeboten zugreifen, nachdem die Papierversion eingestellt wurde. Mit der App bekommt man zudem Zugriff auf exklusive Rabatte. Zudem erhält man in der App eine papierlose Quittung und kann Treuepunkte sammeln. Neben den bekannten Payback-Punkten bietet Rewe sein eigenes Treueprogramm an. Rewe und Payback gehen ab dem kommenden Jahr getrennte Wege, Payback soll stattdessen mit Edeka eine neue Supermarktkette gefunden haben.

Mit „Rewe Pick&Go“ ist ein weiterer Service geplant, mit dem man überhaupt keine Kasse mehr beim Einkaufen besuchen muss.

Mit Rewe Pay per Handy bezahlen

Rewe Pay ersetzt somit auch das „Payback Pay“-System, mit dem Kunden ebenfalls per App bezahlen können. Für Rewe ergibt sich mit der Bezahloption der Vorteil, direkt und ohne zwischengeschalteten Partner auf die Einkaufsdaten von Kunden zugreifen zu können. Wer die Bezahloption von Rewe Pay nutzen will, sollte das im Hinterkopf behalten.

Rewe ist mit seiner „Pay“-Option nicht der erste Händler mit einer eigenen Bezahlfunktion. Nutzer der Lidl-Plus-App können bereits seit längerem mit Lidl Pay bezahlen.

