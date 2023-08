Samsung beginnt: Älteres Android-Tablet bekommt riesiges Software-Update

Mitte August 2023 hat Samsung ein riesiges Software-Update angekündigt, dass auch auf viele ältere Geräte ausgerollt wird. Genau das findet aktuell statt. Neuere Geräte wurden schon versorgt, jetzt wird der Rollout des Software-Updates auf die älteren Modelle ausgeweitet. Darunter auch die beliebte Galaxy-Tab-S7-Serie.

Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) erhält One UI 5.1.1

Noch bevor Android 14 und One UI 6 für Smartphones und Tablets an den Start gehen, hat Samsung eine echte Überraschung angekündigt. Ältere Modelle erhalten das One-UI-5.1.1-Update mit den vielen Neuerungen, die mit den neuen Falt-Handys und der Galaxy-Tab-S9-Serie eingeführt wurden, auch direkt. Zunächst wurden die Galaxy-Tab-S8-Tablets versorgt, doch jetzt ist die Zeit für die Galaxy-Tab-S7-Generation gekommen (Quelle: SamMobile).

Ab sofort erhalten alle Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7 Plus das Update auf One UI 5.1.1 und damit Zugriff auf viele Optimierungen der Oberfläche. Insbesondere das Multitasking wird mit dem neuen Software-Update deutlich verbessert. Das betrifft in erster Linie die Bedienung an sich und das Zusammenspiel mehrerer Apps. Auf Tablets mit großen Displays macht diese Änderung besonders Sinn. Passend dazu hat Samsung auch die eigenen Apps angepasst, um den neuen Funktionsumfang zu ermöglichen.

Im Video zeigen wir euch die neuen Galaxy-Tab-S9-Tablets mit One UI 5.1.1:

Samsung Galaxy Tab S9: Besser als erwartet?

auf YouTube

Viele weitere Samsung-Tablets werden versorgt

Samsung wird das Update auf One UI 5.1.1 aber nicht nur für ehemalige High-End-Tablets verteilen, sondern auch die Einsteiger- und Mittelklasse-Tablets damit aufwerten. Das Galaxy Tab S7 FE soll genauso versorgt werden wie viel günstigere Modelle. Angekündigt ist das Software-Update schon für das Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A8 und Galaxy Tab A7 Lite. Alles eher günstige Geräte, die sich aber genau deswegen großer Beliebtheit erfreuen. Sie dürften in den kommenden Wochen mit der neuen Software versorgt werden.

