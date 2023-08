Samsung Galaxy S24 Ultra soll in ganz neuem Licht erstrahlen

Die Gerüchteküche zum Galaxy S24 Ultra brodelt. Es sickern immer mehr Informationen zum nächsten Top-Smartphone von Samsung durch. Dieses Mal gibt es eine sehr gute und eine eher schlechte Nachricht für alle, die sich das nächste Ultra-Handy kaufen wollen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 Ultra: Display soll besonders hell werden

Erst kürzlich hat ein Insider verraten, dass Samsung beim Galaxy S24 Ultra auf ein flaches Display setzen soll und sich damit vom zehn Jahre alten Dual-Edge-Display-Trend verabschiedet. Jetzt wurde bekannt, dass das Panel nicht nur flach sein, sondern auch eine extrem hohe Helligkeit besitzen soll. Nachdem ein Insider behauptet hat, dass das Galaxy S24 Ultra 2.200 Nits hell werden kann, erweitert ein anderer Insider diesen Leak. Laut ihm soll das neue Samsung-Display über 2.200 Nits hell sein:

Damit würde Samsung eines der hellsten Displays in ein Smartphone integrieren. Das Galaxy S23 Ultra mit Dual-Edge-Display kam bisher maximal auf 1.750 Nits. Das ist zwar schon hell, doch die Konkurrenz in Form von Apple oder Xiaomi bieten schon mehr. Entsprechend wird es höchste Zeit für Samsung, dort nachzuziehen.

Nicht so schön ist ein anderes Gerücht zum Galaxy S24 Ultra. Da geht es um die Umsetzung des flachen Bildschirms. Angeblich soll Samsung nämlich ein Panel wählen, welches ziemlich breite Ränder besitzt. Das Design soll dem des Galaxy A54 (Test) aus der Mittelklasse ähneln und keine hochwertige Optik besitzen wie das Galaxy S23 Ultra. So soll es am Ende aussehen:

Zum Vergleich unser Hands-On-Video mit dem Galaxy S23 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Präsentation noch weit entfernt

Bis zur finalen Präsentation der neuen Galaxy-S24-Smartphones vergeht noch etwa ein halbes Jahr. Entsprechend viel Spielraum hat Samsung in der Zeit noch. Trotzdem dürfte jedem klar sein, dass die Entwicklung läuft und wie jedes Jahr vorab viele Informationen durchsickern, die sich am Ende als korrekt erweisen. Es wird also wirklich spannend sein zu sehen, ob Samsung das Galaxy S24 Ultra optisch wirklich so stark in die Mittelklasse bewegt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.