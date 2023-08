iPhone 15 ausgebremst: Apple verhöhnt die eigenen Kunden

Bald schon wird das neue iPhone 15 vorgestellt werden. Es wird Apples erstes Smartphone mit einem neuen Anschluss sein, denn Lightning verabschiedet sich und wird gegen das schnellere USB-C getauscht. Allerdings haben die Kundinnen und Kunden die Rechnung ohne den Hersteller gemacht, Apple hat nämlich noch eine fiese Überraschung ins Paket gelegt.

Apple kann nicht anders, gibt sich gegenüber der drohenden EU-Verordnung geschlagen und wird das iPhone 15 daher mit USB-C statt Lightning ausstatten. Auch wenn das neue Smartphone noch nicht offiziell vorgestellt wurde, so gilt doch dieses Ausstattungsdetail bereits als gesichert.

iPhone 15: Beiliegendes USB-C-Kabel langsamer als erhofft

Allerdings existieren nach wie vor Ungereimtheiten. So wirft auch der jüngste Bericht wieder mehr Fragen auf. Der bekannte Insider Majin Bu will jetzt mehr über das beigelegte USB-C-Kabel erfahren haben. Bereits zuvor wurde bekannt, dass Apple das neue Kabel nicht mehr gummieren wird. Stattdessen erhält es eine farblich passende und geflochtene Textilummantelung.

Abseits der Optik verrät Majin Bu nun auch noch mehr technische Details zur beigelegten USB-C-Strippe. Positiv: Apple verzichtet auf eine MFI-Zertifizierung, damit sollte der Weg für noch günstigere Kabel frei sein.

Zudem ist das Kabel mit 1,6 Meter gleichzeitig länger, dicker und robuster, wird aber auch zum Flaschenhals. Denn statt „echter“ USB-C-Geschwindigkeit unterstützt das Kabel allein USB-2.0-Speed, also maximal 60 MB/s (480 Mbit/s). Damit wird das iPhone 15 regelrecht ausgebremst und Apple verhöhnt die Kunden. Immerhin versprechen die sich von USB-C auch einen Vorteil bei der Datenübertragung, werden diesen so aber zumindest mit dem beigelegten Kabel definitiv nicht bekommen.

Diese Fragen bleiben jetzt noch unbeantwortet

Der neueste Bericht wirft daher noch diverse Fragen auf:

Wird das neue iPhone 15 generell in der USB-C-Geschwindigkeit beschnitten?

Sind die schnelleren Geschwindigkeiten vielleicht nur den Pro-Modellen vorbehalten?

Oder aber legt Apple aus Kostengründen nur billige und langsame USB-C-Kabel bei, um so die teuren Thunderbolt-Kabel separat verkaufen zu können?

Antworten darauf gibt es bedauerlicherweise noch nicht. Die erhalten wir aber spätestens im kommenden Monat. Aller Wahrscheinlichkeit nach am 12. September will Apple der Welt nämlich das iPhone 15 vorstellen und hoffentlich die offenen Fragen beantworten. Ebenfalls zu sehen bekommen wir am selben Tag noch die Apple Watch Series 9 und die neue Apple Watch Ultra der 2. Generation.