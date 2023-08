Mit Gerüchten fing es an, dann fanden sich erste Hinweise im kommenden Betriebssystem und jetzt bestätigen die ersten Hüllenhersteller Apples nächsten Schritt. Damit steht fest: Der bisherige Schalter für die Stummschaltung des iPhones verschwindet für immer ab dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Schon vor Monaten gab es erste Berichte. Demzufolge will Apple bei beiden Pro-Modellen des iPhone 15 auf den seit den Anfängen des iPhones bekannten Kippschalter für die Stummschaltung des Handys verzichten. Stattdessen wird Apple einen multifunktionalen Schalter verbauen. Der dient nicht nur für die Aktivierung des stillen Modus, sondern soll noch weitere Aufgaben übernehmen.

iPhone 15 Pro (Max): Hülle zeigt die neue Aktionstaste

Nun gibt es erste handfeste und sichtbare Beweise für die Existenz eines solchen Schalters. So zeigen Bilder der ersten Hüllen für die neuen iPhone-Modelle oberhalb der typischen Lautstärketasten einen weiteren kleinen Button (Quelle: Majin Bu auf Twitter beziehungsweise „X“ via 9to5Mac). Der muss ebenso als Druck- und nicht als Kippschalter fungieren, andernfalls müsste die Hülle wie bisher eine Aussparung vornehmen. Die fehlt aber.

Ergo: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehen wir hier einen ersten echten Beweis für das Vorhandensein eines solchen neuen multifunktionalen Schalters. Nicht verwirren lassen solltet ihr euch von der Bezeichnung „iPhone 15 Ultra“ im Tweet. Der Name geistert schon eine Weile in der Gerüchteküche herum, gilt aber noch immer nicht als bestätigt. Apple dürfte wohl in diesem Jahr noch immer bei der üblichen Nomenklatur bleiben.

Funktionen des neuen Buttons

Doch welche Funktionen übernimmt dann dieser neue Schalter? Diese Antworten fanden sich zuletzt in der Beta-Version von iOS 17, dem künftigen iPhone-Betriebssystem. Neben der bisherigen Stummschaltung sind weitere acht Funktionen im Code des Systems aufgeführt: Accessibility (Barrierefreiheit), Shortcuts (Kurzbefehle), Kamera, Taschenlampe, Fokus, Lupe, Übersetzen und Sprachnotizen.

Apples aktuelles Smartphone-Portfolio verfügt generell noch über die klassische Lautlos-Taste:

Die Nutzerinnen und Nutzer werden wohl frei die entsprechenden Funktionen in den Einstellungen wählen können, die der neue Button am Ende für sie übernehmen wird.

Die beiden regulären Modelle des iPhones werden die neue Aktionstaste allerdings noch nicht bekommen. So ganz verabschieden kann sich Apple vom klassischen Kippschalter dann also noch immer nicht.