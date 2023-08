Das iPhone 15 lässt nicht mehr lange auf sich warten, doch wann wird es Apple der Welt endlich vorstellen? Bisher stand ein Termin besonders im Fokus, von dem soll der Hersteller jetzt aber abrücken. Ein bekannter Insider weiß mehr.

Vor einigen Tagen berichteten wir über den vermeintlichen Termin zum bevorstehenden Event zum iPhone 15. Den Informationen nach deutete vieles auf Mittwoch, den 13. September 2023, hin. An diesem Tag gilt nämlich eine Urlaubssperre bei den Mobilfunkanbietern – sehr verdächtig.

iPhone 15: Apple-Event am 12. September wahrscheinlich

Auch Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman hielt dieses Datum bisher für möglich, wollte allerdings auch Dienstag, den 12. September 2023, nicht gänzlich ausschließen. Nun könnten sich Apples Pläne geändert haben und der Mittwoch ist wohl erst mal raus. Diese Erkenntnis teilt Gurman aktuell mit dem Rest der Welt (Quelle: Mark Gurman via Twitter beziehungsweise „X“).

Er schreibt: „Die Anzeichen deuten immer mehr auf den 12. September als Termin für das iPhone 15 hin, aber natürlich können sich die Dinge theoretisch noch ändern.“ Eine Hintertür für weitere Planänderungen lässt er sich damit noch offen. Dennoch deutet gegenwärtig alles auf Dienstag, den 12. September 2023.

Schon wieder vergessen? Bereits in diesem Jahr zeigte Apple ein neues iPhone. Allerdings „neu“ ist hier nur die Farbe:

Bestell- und Verkaufsstart bleiben unverändert

Unverändert bleiben indes die weiteren Termine für das iPhone 15. So dürfte Apple erste Bestellungen am Freitag, dem 15. September, entgegennehmen. Der eigentliche Verkaufsstart erfolgt dann eine Woche später, am Freitag, dem 22. September. Ob dies aber für alle Modelle des iPhone gilt?

Zuvor gab es Spekulationen um etwaige Verzögerungen. Gut möglich also, dass die beiden Pro-Modelle beziehungsweise das iPhone 15 Pro Max zwar gezeigt werden, aber erst später in den Handel gelangen. Bereits letztes Jahr gab es mit dem iPhone 14 Plus einen solchen Nachzügler.