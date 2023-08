iPhone 15: Apple-Nutzer haben jetzt schon einen Favoriten

Fällt die Wahl auf ein neues iPhone 15, müssen sich die Käufer dann noch für die eigene Wunschfarbe entscheiden. Ein schwieriges Unterfangen, nachdem Apple wohl eine beliebte Version streichen wird. Dennoch, die Nutzerinnen und Nutzer haben schon jetzt einen Liebling ausgemacht.

Apples kolportierte Entscheidung, die goldfarbene Varianten beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zu streichen, dürfte für Diskussionen sorgen. Besondern auf dem chinesischen Markt erfreute sich die Kolorierung großer Beliebtheit.

iPhone 15 Pro (Max): Apple-Nutzer haben eine favorisierte Farbe

Nach dem aktuellen Stand der Dinge können die Apple-Nutzer bei den Pro-Modellen zwischen den folgenden Farben wählen:

Silber

Space Black

Grau (Titanfarben)

Dunkelblau

Alles in allem dominieren gedeckte Farben. Wer es bunter mag, muss zu den beiden Standardmodellen des iPhone 15 greifen, die soll es bekanntlich in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Rosa geben. Hingegen bei den Pro-Modellen sucht man einen kräftigen Farbkleckser vergebens.

Diese Farben stehen beim iPhone 15 Pro (Max) nach aktuellem Wissen zur Auswahl. (Bildquelle: 9to5Mac)

Doch für welche der gedeckten Farben würden sich die Nutzerinnen und Nutzer am Ende entscheiden oder hätten die einen gänzlich anderen Favoriten? Die Kollegen von 9to5Mac wollten dies von ihren Lesern wissen und fragten nach. Zur aktuellen Stunden wurden über 5.000 Stimmen gesammelt (Quelle: 9to5Mac). Vielleicht nicht unbedingt repräsentativ, doch immerhin ein erstes Meinungsbild.

Dunkelblau würde die Nachfrage dominieren

Am unbeliebtesten wäre demnach die Option in Silber, nur etwas mehr als 12 Prozent würden sich für den „Klassiker“ entscheiden. Auch Schwarz ist mit knapp 15 Prozent noch immer nicht der Favorit der Apple-Nutzer.

Schon wesentlich besser schneidet die neue Version in Grau ab. Über 27 Prozent würden sich für die titanfarbene Variante entscheiden. Doch der eigentliche Favorit wäre am Ende das iPhone 15 Pro (Max) in Dunkelblau, denn über 36 Prozent würden diese Farbe wählen. Nur knapp 10 Prozent würden keine der Farben wählen und wünschten sich eine Alternative. Untern diesen „Abweichlern“ befinden sich wohl auch die bisherigen Gold-Freude.

Erst in diesem Jahr spendierte Apple dem iPhone 14 noch eine zusätzliche Farbe:

Unterm Strich: Die Nutzer wählen mit großer Mehrheit die beiden bisher noch nicht vertretenen Farbvarianten. Der Wunsch nach etwas Neuem manifestiert sich also auch in der Wahl der Farbe. Zumindest die Mehrheit der Leser von 9to5Mac würden die goldfarbene Variante wohl nicht unbedingt vermissen. Apple könnte mit der strittigen Entscheidung letztlich sogar richtig liegen.

Tatsächlich entscheiden müssen sich die Käufer dann im September. Nach einer Vorstellung vermutlich am 12. September 2023, sollen die neuen Modelle des iPhone ab dem 15. September bei Apple zu bestellen sein. Ausgeliefert wird dann zum eigentlichen Verkaufsstart am Freitag, den 22. September 2023.