iPhone 15: Apple zieht beliebtem Modell überraschend den Stecker

Mit dieser Entscheidung hätte so niemand gerechnet, immerhin gab es die Option bereits seit dem iPhone XS im Jahre 2018. Doch nach fünf Jahren ist Schluss und Apple wird 2023 einem Bericht nach keine goldfarbene Edelstahlvariante vom kommenden iPhone 15 Pro mehr anbieten. Doch dies ist nicht die einzige farbliche Veränderung.

Apple Facts

Apples Wahl für Titan statt Edelstahl beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max hat Konsequenzen. Wie die Kollegen von 9to5Mac erfahren haben, wird es künftig kein goldfarbenes Modell mehr geben. Auch vom aktuellen „Dunkellila“ müssen sich die Käuferinnen und Käufer der neuen iPhone-Generation verabschieden.

iPhone 15 Pro (Max): Kein goldenes Apple-Handy mehr

Wer im Herbst zum Pro-Modell greift, hat stattdessen die Wahl zwischen einer neuen dunkelblauen Farbe, Silber, Space Black und einer ebenso bisher nicht verwendeten natürlichen titanfarbenen Option. Letztere dürfte wohl mehr oder weniger der Kolorierung der aktuellen Apple Watch Ultra entsprechen beziehungsweise wird als gräuliche Variante beschrieben. Vorherige Berichte bezüglich einer dunkelroten Farboption gelten somit als inkorrekt.

Wer noch ein goldfarbenes iPhone will, der muss noch schnell zum iPhone 14 Pro (Max) greifen:

iPhone 14 Pro – Apple Trailer

Bemerkenswert ist die Abkehr von Gold als Farboption. Besonders für China war diese Variante extrem wichtig, da dort Gold als sehr beliebt gilt. Diese Käufer haben künftig beim iPhone 15 Pro (Max) keine Wahl mehr und müssen stattdessen zu alternativen Farben greifen.

Farbenfrohe Standard-Varianten

Und in welchen Farben werden die beiden Standardmodelle erwartet? Laut 9to5Mac soll es das iPhone 15 und iPhone 15 Plus in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Rosa geben. Eine goldfarbene Variante existiert traditionell nicht, denn die „Edelmetalle“ waren zuletzt immer den Pro-Modellen vorbehalten.

Ob alle diese Angaben am Ende zutreffen, werden wir im September in Erfahrung bringen können. Voraussichtlich am 12.09.2023 will Apple zu einem Event laden und die vier neuen Modelle des iPhone 15 vorstellen. Ebenso erwartet werden aktualisierte Varianten der Apple Wach und Apple Wach Ultra.