Neue Smartwatch: Samsung Galaxy Watch 6 Classic in limitierter Edition vorgestellt

Samsung hat mit der Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic zwei neue Smartwatches vorgestellt und bereits auf den Markt gebracht. Nur kurze Zeit später legt Samsung eine limitierte Edition nach, die ihr aber gar nicht kaufen könnt. Es ist noch mehr geplant.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition vorgestellt

In Deutschland bietet Samsung die Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic in zwei Versionen, zwei Größen, mehreren Farben und mit WLAN und optional zusätzlichem LTE-Modem an. Für die MENA-Region (Middle East and North Africa) hat das südkoreanische Unternehmen jetzt aber eine limitierte „Astro Edition“ vorgestellt. Als Vorbild dient ein Astrolabium. Es handelt sich dabei um ein altes, scheibenförmiges, astronomisches Rechen- und Messinstrument, von dem Samsung Symbole auf die Lünette der Smartwatch übertragen hat.

So sieht die Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition aus. (Bildquelle: Samsung)

Samsung widmet die limitierte Edition der Galaxy Watch 6 Classic dem Vermächtnis der Beiträge der Region zu den Wissenschaften und dabei insbesondere zur Astronomie und Mathematik. Damit soll eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft geschlagen werden.

Angeboten wird diese limitierte Edition der Galaxy Watch 6 Classic nur in der jeweiligen Region und wird auch nicht anderswo verkauft. Neben dem einzigartigen Design des 47-mm-Modells in Schwarz gibt es auch noch spezielle Watchfaces, ein zusätzliches Armband und weitere Zugaben. So wurde auch die Software erweitert und ermöglicht, die Bewegungen von Sonne und Mond direkt vom Handgelenk aus zu verfolgen. Auch ein Solartracker ist integriert. Was die Uhr genau kostet, hat Samsung nicht verraten.

Im Video stellen wir euch die Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic vor:

Samsung plant weitere limitierte Uhren

Laut der offiziellen Pressemitteilung von Samsung soll die Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition nur die erste von mehreren limitierten Uhrenkollektionen sein. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass auch wir eine besondere Version bekommen. Für Uhrensammler könnte das zudem ein Anreiz sein, sich alle Uhren aus den Regionen zu besorgen.

