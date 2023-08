Samsung stockt weiter auf: Nächstes Geheimnis der Galaxy-S24-Handys gelüftet

Samsung arbeitet fleißig an der Entwicklung der neuen Galaxy-S24-Smartphones und hat bereits Komponenten davon bei Zulassungsstellen vorgeführt. In dem Fall wurden die Akkus des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra entdeckt. Besonders das Galaxy S24 Plus bekommt wieder ein Upgrade.

Samsung Galaxy S24: Akkus aufgetaucht

Die Galaxy-S23-Smartphones sind jetzt etwa ein halbes Jahr auf dem Markt. Da wird es für Samsung höchste Zeit, die Entwicklung der Nachfolger voranzutreiben. In den letzten Wochen sind bereits erste Details und Gerüchte durchgesickert. Doch jetzt wird es durch eine Zertifizierungsbehörde in Südkorea ernst. Dort sind die Akkus für das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra aufgetaucht.

Zumindest bei den Akkus für das Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra konnten die Werte ausgelesen werden. Beim Galaxy S24 bleibt es weiterhin spannend. Demnach wird der Akku des Galaxy S24 Plus wieder etwas größer. Statt 4.700 mAh wie im Galaxy S23 Plus wird es 4.900 mAh geben. Der Akku des Galaxy S24 Ultra bleibt unverändert bei 5.000 mAh (Quelle: SamMobile).

Beim Galaxy S23 und S23 Plus wurden die Akkus jeweils im Vergleich zu den Vorgängern im gleichen Maße erhöht. Es besteht also eine realistische Chance, dass der Akku des normalen Galaxy S24 wieder etwas größer wird und die Akkulaufzeit im Vergleich zum Galaxy S23 (Test) steigt. Dort hat der Akku eine Kapazität von 3.900 mAh. Gut möglich, dass das Handy über die 4.000 mAh kommt.

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, dann könnt ihr es so optimieren:

Samsung Galaxy S24 mit Satellitenkommunikation erwartet

Ein Grund für den Einsatz von größeren Akkus in den Galaxy-S24-Smartphones könnte das Satellitenmodem sein, das erstmals zum Einsatz kommen soll. Dieses würde im Notfall die Kommunikation mit einem Rettungsdienst ermöglichen, wenn kein normales Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Apple hat diese Funktion schon mit dem iPhone 14 (Pro) integriert.

