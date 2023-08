Qwixx: Regeln für das Würfelspiel (Anleitung + PDF)

Qwixx ist ein schnelles und einfaches, aber spaßiges Würfelspiel. Falls ihr den Zettel mit den Regeln verlegt habt, findet ihr hier eine Übersicht über die wichtigsten Schritte, die man beim Spiel beachten sollte.

Den Regelzettel, der dem Spiel beilag, findet ihr als Download im PDF-Format hinter diesem Link. Die PDF-Datei könnt ihr entweder auf dem Smartphone abrufen und während des Spiels geöffnet neben euch hinlegen oder ausdrucken, um ihn jederzeit parat zu haben.

Qwixx: Spielregeln im Überblick

Ziel von Qwixx ist es, so viele Zahlen wie möglich in den vier verschiedenfarbigen Zahlenreihen anzukreuzen. Wie werden die Kreuze gesetzt?

Das Spiel beinhaltet mehrere Würfel, darunter je einer in der Farbe der verschiedenen Reihe sowie zwei weiße.

Zum Spiel benötigt ihr den beiliegenden Block mit den verschiedenfarbigen Zahlenreihen.

In einer Spielrunde werden alle Würfel gleichzeitig geworfen.

geworfen. Danach setzt man anhand der geworfenen Ziffern Kreuze, falls das möglich ist. Beim Setzen der Kreuze gelten folgende Regeln: Der würfelnde Spieler zählt die Augen der beiden weißen Würfel zusammen. Das Ergebnis wird für alle anderen Spieler laut gesagt. Die Zahl kann von jedem Spieler in einem beliebig farbigen Feld angekreuzt werden (Aktion 1).

Ist eine Zeile noch leer, kann man das Kreuz auch setzen, sollte aber beachten, dass man sich bei hohen Zahlen (rote und gelbe Zeile) beziehungsweise niedrigen Zahlen (grüne und blaue Zeile) die Zahlen links davon verbaut und in nächsten Runden nicht mehr ankreuzen kann.

Der würfelnde Spieler kann zudem die Augen von einem der farbigen Würfel mit den Augen eines der beiden weißen Würfel summieren und das Ergebnis in der Zeile ankreuzen, die der jeweilige Würfel hat (Aktion 2).

Hat der Spieler seine Aktionen durchgeführt, ist der nächste Mitspieler an der Reihe und geht ebenfalls die eben genannten Schritte durch.

Qwixx-Spielanleitung

Ziel ist es, so viele Zahlen wie möglich in einer Reihe anzukreuzen. Das ist aber natürlich nicht so einfach. Folgendes gilt dabei:

Wenn sich mindestens 5 „X“-e in einer Zahlenreihe befinden, kann ein Spieler die letzte Ziffer ankreuzen (2 oder 12). Dann wird gleichzeitig das Schlosssymbol am Ende der Zeile markiert. Die Reihe ist dann geschlossen. Der Würfel mit der entsprechenden Farbe wird aus dem Spiel genommen und es können von anderen Spielern dort keine Kreuze mehr gesammelt werden.

Sobald zwei Reihen geschlossen wurden, ist das Spiel sofort vorbei.

ab. Gewonnen hat der Spieler mit dem höheren Ergebnis.

Wer alle 4 Fehlwürfe in einer Runde verbrät, hat automatisch verloren.

