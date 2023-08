Samsung will es wirklich machen: 2025 startet die Smartphone-Revolution

Samsung ist immer wieder auf der Suche nach innovativen Ideen, die in finalen Produkten umgesetzt werden können. Nachdem faltbare Smartphones etabliert wurden, will das südkoreanische Unternehmen den nächsten Schritt gehen. Schon bald soll gerollt und nicht mehr nur gefaltet werden.

Samsung will rollbare Smartphones auf den Markt bringen

Viele Hersteller arbeiten bereits seit Jahren an rollbaren Displays, die in Smartphones zum Einsatz kommen können. Bisher gelten solche Geräte als unmöglich, da die Technologie einfach noch nicht Marktreif dafür ist. Es gab zwar schon Demonstrationen von verschiedenen Unternehmen, doch über den Prototyp-Status ist keines der Geräte gekommen. 2025 will Samsung genau das ändern.

Schon in zwei Jahren soll die Massenproduktion von rollbaren Smartphones bei Samsung beginnen. Damit würde das südkoreanische Unternehmen die nächste Smartphone-Revolution starten, die sich schon seit langer Zeit ankündigt. Gleichzeitig will Samsung in dem Gerät eine verbesserte Unter-Display-Kamera einsetzen und es soll überhaupt keine Ränder geben. Vermutlich sind damit die Seiten gemeint, denn irgendwo muss die Technik hin.

Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie genau das ausrollbare Smartphone von Samsung funktionieren soll und wie es aussieht. In der Vergangenheit hat Samsung mehrere Konzepte demonstriert. Darunter auch ausrollbare Tablets. Das alles wurde bisher aber nicht in einem fertigen Produkt umgesetzt. Entsprechend spannend wird es sein, was für ein rollbares Smartphone von Samsung wirklich erscheint.

Lenovo hat beispielsweise ein ausrollbares Smartphone entwickelt, das sein Display auf Knopfdruck nach unten erweitert:

Lenovo demonstriert erstes Motorola-Handy mit ausrollbarem Display

Vorstellung Ende 2025 erwartet

Während die erste Jahreshälfte bei Samsung immer den Galaxy-S-Smartphones gehört, könnte das rollbare Smartphone laut SamMobile zusammen mit dem Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 in der zweiten Jahreshälfte 2025 vorgestellt werden. Das alles ist aber noch ein sehr weiter Ausblick in die Zukunft. Ähnliches war schon bei Falt-Handys der Fall. Da hat Samsung viele Jahre entwickelt, obwohl der Release schon früher erwartet wurde. In den nächsten Monaten dürften sich die Gerüchte verdichten, wenn die rollbaren Smartphones wirklich schon 2025 kommen.

