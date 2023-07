Das Unternehmen Swappie kauft gebrauchte iPhones, um sie wiederaufzubereiten und anschließend zu verkaufen. Wir haben uns zwei Geräte zuschicken lassen, einige Tage getestet und zeigen euch, wie gut die Second-Hand-Handys funktionieren.

Wer sich ein iPhone gönnen möchte, muss nicht selten tief in die Tasche greifen. Eine günstigere Alternative sind gebrauchte Smartphones. Möglichkeiten gibt reichlich: So könnt ihr euch beispielsweise bei Kleinanzeigen nach dem Wunsch-Modell umschauen oder ihr nutzt seriöse Gebraucht-Plattformen. Einige Beispiele sind BackMarket, Rebuy oder – direkt für Apple-Produkte – Swappie.

Wir haben uns bei Swappie zwei Versionen des iPhone 13 Mini (bei Swappie ansehen) ausgesucht: Einmal im Zustand „fair“ (starke Gebrauchsspuren wie Kratzer oder Schrammen, ca. 160 Euro günstiger als bei Amazon). Das andere Gerät haben wir in der Version „exzellent“ bestellt, was allgemein nur leichte Gebrauchsspuren beschreibt (ca. 100 Euro günstiger). Laut Anbieter beurteilen diese Angaben nur das Äußere. Alle Geräte sollen nach der Wiederaufbereitung wie neu funktionieren. Schauen wir uns das mal an!

Bei Swappie wird das Ladekabel gleich mitgeliefert (Bildquelle: GIGA)

iPhone 13 Mini von Swappie: Mängel fallen kaum auf

Die Unterschiede fallen bei beiden Smartphones nur gering aus: Es sind leichte Kratzer an der Kamera-Partie auf der Rückseite vorhanden. Zusätzlich ist beim „fairen“ Modell am Rahmen minimal Lack abgeplatzt. Die 3 Tasten an der Seite zur Aktivierung von Siri und zur Lautstärkeregelung lassen sich mit angenehmen Druck bedienen. Beide Geräte sind sauber, es gibt keine Flecken.

Die feinen Makel fallen nur beim näheren Hinsehen auf. Liegen beide Handys nebeneinander, ist es schwer, auf dem ersten Blick zu erkennen, welches das „faire“ und welches das „exzellente“ iPhone ist. Und man darf nicht vergessen: Die meisten Smartphone-User nutzen sowieso eine Schutzhülle für ihr Smartphone (passende Hülle bei Woodcessories anschauen). Im Alltag würden diese Kleinigkeiten dann noch weniger auffallen.

Am Rahmen der Kameralinsen sind einige Kratzer, die allerdings nur bei genauem Hinsehen auffallen (Bildquelle: GIGA)

iPhone 13 Mini: Gebraucht wie neu

Einrichtung und Software funktionieren problemlos

Die Aktivierung und Einrichtung der Smartphones verläuft zügig und problemlos. Beide Geräte sind schnell eingerichtet, relevante Apps werden automatisch heruntergeladen.

Die iPhones reagieren schnell auf jegliche Eingaben, Apps werden beim Antippen sofort geöffnet. Der Ton beim Telefonieren, Musikhören oder Videoschauen ist genau so hervorragend wie bei einem Neumodell. Videostreaming klappt ebenso ohne Stolpern.

Das gebrauchte iPhone 13 Mini lässt YouTube-Videos flüssig laufen (Bildquelle: GIGA)

Kamera und Akku: Kein Unterschied zum Neumodell

Trotz Kratzer: Auf die Kamera ist bei beiden iPhone 13 Mini Verlass. Fotografieren macht sowohl mit Rück- als auch Frontkamera (jeweils 12 MP) Spaß, alle Modi funktionieren einwandfrei. Einschränkungen aufgrund des Gebrauchtzustandes sind nicht bemerkbar. Im Folgenden seht ihr einige Beispielbilder:

Portrait-Aufnahmen mit der Frontkamera wirken natürlich. ... auch bei Katzen. Bei Bewegungen verschwimmen Makro-Aufnahmen leicht. Ganz anders dagegen bei schlafenden Kätzchen. Der Sonnenuntergang wurde vom iPhone 13 Mini authentisch eingefangen.

Der Akku (2.438 mAh) hält bei einer normalen Nutzung von ungefähr 2 Stunden knapp 2 Tage durch. Das entspricht laut des Tests meines Kollegen Kaan dem Neumodell. Damit besitzt das iPhone 13 Mini sowohl gebraucht als auch neu eine solide Akkuleistung – ein Vorreiter ist es allerdings nicht.

Ihr seid unsicher, welches iPhone 13 zu euch passt? Wir zeigen euch in unserem Video die Unterschiede:

Fazit zum iPhone 13 Mini: Keine Angst vorm Gebrauchtkauf Bisher war ich Team Android, sprich: Das iPhone 13 Mini war für mich eine neue Erfahrung, die mich aber überzeugt hat. Trotz des gebrauchten Zustandes funktionieren beide Smartphones ohne Murren und liefern gute Ergebnisse ab. Allerdings war es keine neue Erfahrung, ein gebrauchtes Handy zu nutzen. In der Vergangenheit habe ich da bereits bei BackMarket und Rebuy zugeschlagen. Obwohl ich anfangs Sorge hatte, dass die generalüberholten Smartphones Problem machen würden, war das (zumindest bisher) nie der Fall. Deswegen freut es mich, dass sich da nun auch Swappie mit einreiht. Es bestärkt darin, keine Angst vor Second-Hand-Technik zu haben. Gebrauchtes iPhone 13 Mini bei Swappie ansehen Neues iPhone 13 Mini bei Amazon ansehen

Spezifikationen des iPhone 13 Mini

Betriebssystem iOS 16.6 Display 5,4 Zoll / OLED / 2.340 × 1.080 Pixel / 60 Hz Prozessor A15 Bionic Chip RAM 4 GB Interner Speicher 128 bis 512 GB (nicht erweiterbar) Kamera 12 MP Frontkamera / 12 MP Dualkamera mit OIS Akku 2.458 mAh (kabelgebunden und kabellos)

