iPhone 15: Apple verzichtet auf Gummi, aber Farbe muss sein

Das einzige Zubehör, welches Apple dem iPhone noch immer kostenfrei beilegt, ist ein USB‑C auf Lightning Kabel mit einer entsprechenden weißen Gummiummantelung. So etwas wird es mit dem iPhone 15 aber nicht mehr geben, wie die gut informierte Gerüchteküche erfahren haben will.

Mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verabschiedet sich Apple vom Lightning-Anschluss. Deshalb entfällt auch das bisherige USB‑C auf Lightning Kabel. Stattdessen legt Apple künftig ein reines USB-C-Kabel bei. Soweit nicht verwunderlich. Doch dieses USB-C-Kabel bringt noch weitere Neuerungen mit sich.

Apple beim iPhone 15 ohne gummiertes Kabel, aber mit mehr Farbe

Wie mittlerweile bestätigt scheint, wird das neue USB-C-Kabel nicht mehr eine weiße Gummiummantelung aufweisen, sondern geflochten und mehrfarbig daherkommen (Quelle: MacRumors). Ähnlich den farbigen MagSafe-Kabeln, die Apple bereits den MacBook Air- und MacBook Pro-Modellen beilegt. Im Gegensatz zu den MagSafe-Kabeln verfügen die USB-Kabel aber weiterhin über eine sogenannte Zugentlastung an den Enden.

Andernorts wurde dieses Gerücht jetzt bestätigt:

Laut dem Insider Kosutami sollen die Kabel in den Farben Weiß, Schwarz, Gelb, Lila und Orange erhältlich sein, wobei der orangefarbene Farbton eher einem Pink ähneln soll. Die Kabelfarben korrespondieren dann auch mit den Gehäusefarben des iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Doch auch die beiden Pro-Modelle sollen farblich passende und geflochtene USB-C-Kabel enthalten, so MacRumors in einem Update.

Zusammengefasst: Apple verzichtet künftig auf gummierte Kabel und spendiert letztlich auch dem iPhone 15 Textilummantelte, geflochtene Strippen in passenden Farben.

Schon eine Weile ist klar, USB-C wird auch für Apple zur Pflicht:

iPhone 15 Pro Max = iPhone Ultra

Ein weiteres Gerücht widmet sich dann noch der Nomenklatur und greift frühere Berichte auf denen nach Apple plant das iPhone 15 Pro Max in iPhone 15 Ultra umzubenennen (Quelle: MacRumors). Eigentlich war dieser Name bereits für die kommende Generation kein Thema mehr und war dann nur noch für nachfolgende Apple-Handys im Gespräch.

Was tatsächlich zutrifft, erfahren wir aber wohl erst im kommenden Monat. Wahrscheinlich am 12. September 2023 wird Apple zu einem Event laden und die neuen Smartphones nebst neuer Apple Watches der Öffentlichkeit vorstellen.