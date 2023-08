Nicht nur das iPhone 15: Alle Neuheiten, die Apple im September zeigt

Die neuen iPhone-Farben – links im Bild die Standardmodelle, recht die die Pro-Modelle des iPhone 15. (Bildquelle: 9to5Mac

Allein dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten ist dann die erste Periskope-Linse in einem Apple-Smartphone. Die soll einen optischen 5-fach- oder gar 6-fach-Zoom ermöglichen. Neu für alle beiden Pro-Modelle ist dann noch der Action-Button. Eine multifunktionale Taste, die den bisherigen Stummschalter am iPhone ersetzen wird. Farblich wird es gedeckt, denn Gold als Option fliegt raus. Zur Auswahl stehen Space Black (Schwarz), Silber, Dunkelblau und Grau (Titanfarben). All dies hat seinen Preis. Apple wird nämlich die Preise der Pro-Serie um bis zu 200 US-Dollar erhöhen.