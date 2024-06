Keine 18 Euro bei Amazon: Genialer Problemlöser für iPhone- und Smartphone-Nutzer

Wer mit einem iPhone oder einem anderen Smartphone gern mal drinnen ein Video aufnimmt, der kennt das Problem: Alles viel zu dunkel! Bei Amazon gibt es jetzt die optimale Lösung ein ganzes Stück günstiger – eine universelle LED-Leuchte sogar mit MagSafe.

Für ein gutes Video mit dem iPhone oder Smartphone bei Innenaufnahmen ist eine gute Ausleuchtung entscheidend. Helfen kann dabei diese Leuchte von Luxsure, die es derzeit bei Amazon für kurze Zeit viel günstiger gibt. Statt knapp 28 Euro kostet das nützliche Teil aktuell nur 17,99 Euro. Ihr spart also 10 Euro beziehungsweise 36 Prozent (bei Amazon ansehen).

LUXSURE Selfie LED-Licht mit MagSafe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2024 15:01 Uhr

Wir wissen leider nicht, wie lange das Angebot gilt. Im Zweifel besser nicht zu lange überlegen. Wer sich die Versandkosten sparen will, der sollte Prime-Kunde bei Amazon sein (30 Tage kostenlos testen).

Für iPhone und alle anderen Smartphones: Nützliche LED-Leuchte mit MagSafe

Die Leuchte von Luxsure kann sowohl in Zusammenarbeit mit der Front- als auch mit der Rückkamera des iPhones beziehungsweise Smartphones verwendet werden. Für Selfies liegt ein verstellbarer Klemmadapter für eine sichere Befestigung bei. Wird die Hauptkamera verwendet, haftet die LED-Leuchte per MagSafe magnetisch auf der Rückseite des iPhones (ab iPhone 12 aufwärts). Für ältere iPhones und Android-Handys liegt ein magnetischer Ring bei. Der wird kurzerhand aufs Gehäuse geklebt und sogt so für genügend Haftung – quasi MagSafe nachgerüstet.

Die Leuchte von Luxsure ist beidseitig mit dem Smartphone nutzbar. (Bildquelle: Amazon)

Auch möglich: Dank eines Gewindes, kann auch ein Stativ für eine indirekte Beleuchtung zum Einsatz kommen.

Die Stromversorgung der Leuchte übernimmt ein integrierter Akku. Der wird per USB-C in nur zwei 2 Stunden komplett geladen und liefert dann bei maximaler Helligkeit ebenso 2 Stunden Licht. Auf niedrigster Stufe leuchtet es sogar ganze 24 Stunden. Apropos: Zur Auswahl stehen 3 unterschiedliche Lichtmodi – kalt, natürlich und warm – und 5 Stufen Helligkeit. Mit den kompakten Abmessungen von 7 x 7 x 1,3 Zentimeter lässt sich die LED-Leuchte von Luxsure zudem überall mitnehmen.

Die Möglichkeiten der Leuchte im Video:

LUXSURE LED-Leuchte mit MagSafe

Kundenfeedback unter der Lupe

Ziemlich praktisch. Doch was sagen eigentlich die bisherigen Käuferinnen und Käufer bei Amazon? Über 100 von ihnen vergeben im Schnitt positive 4,4 von maximal 5 Sternen. Wer es genau wissen will: 61 Prozent geben gleich die volle Punktzahl und 24 Prozent ziehen nur ein Pünktchen ab. Kurz und gut: Eine große Mehrheit von 85 Prozent ist mehr als nur zufrieden.

Besser und leistungsfähiger als der integrierte LED-Blitz des Smartphones ist die Leuchte von Luxsure allemal. Und auch wer ein Selfie macht, kann sich jetzt endlich ordentlich ausleuchten. Ein echter Problemlöser.