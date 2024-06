Amazon verschleudert Schallzahnbürste, die einen entscheidenden Vorteil bietet

Elektrische Schallzahnbürsten gibt es bei Amazon wie Sand am Meer. Jetzt ist allerdings mal ein wirklich interessantes Modell im Angebot, das eines der größten Probleme löst: Es hat laut Hersteller eine Akkulaufzeit von fast einem halben Jahr.

Oclean Flow Schallzahnbürste für 27 € im Amazon-Angebot

Unter den Amazon-Bestsellern in der Kategorie „elektrische Zahnbürsten“ dominieren die Hersteller Philips und Braun das Feld. Es gibt sie in unterschiedlichsten Varianten, ausgestattet mit diversen Funktionen und Putzmodi. Ob smarte Zahnbürsten mit App-Anbindung die Zähne wirklich sauberer machen, muss jeder für sich selbst ausprobieren. Was vielen allerdings durchaus wichtig ist, ist die Akkulaufzeit. Hier sticht ein Modell des Herstellers Oclean besonders hervor, die Oclean Flow, welche eine Akkulaufzeit von sensationellen 180 Tagen verspricht. Aktuell ist die elektrische Schallzahnbürste für nur 26,99 Euro zu haben (bei Amazon ansehen) – und damit deutlich günstiger als Alternativen der etablierten Hersteller, die in der Regel maximal 14 Tage durchhalten. Übrigens: Oclean gehört zum chinesischen Elektronikhersteller Xiaomi, der hierzulande in erster Linie für seine Smartphones bekannt ist.

Oclean Flow Elektrische Schallzahnbürste mit 180 Tagen Akkulaufzeit und 5 Putzmodi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2024 10:49 Uhr

Was kann die elektrische Schallzahnbürste von Oclean?

Das Versprechen von 180 Tagen ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, da es ja auch darauf ankommt, wie oft und wie lange man die Zähne putzt. Schenkt man den Amazon-Rezensenten Glauben, hält der Akku in der Praxis durchschnittlich drei Monate durch, was vergleichsweise immer noch extrem lang ist. Insgesamt wird die Oclean Flow mit sehr guten 4,4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Amazon-Kunden schätzen vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die gute Putzleistung sowie die lange Akkulaufzeit. Bemängelt wird der relativ hohe Preis für Ersatzbürstenköpfe. Diese kosten ca. 5 Euro pro Stück, also ungefähr gleich viel wie die von Philips, Braun und Co.

Oclean Bürstenköpfe, 6 Stück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2024 14:03 Uhr

Für wen es nicht unbedingt das Original sein muss, der kann auch bei Oclean auf günstigere Alternativen zurückgreifen.

10er Ersatzbürsten, kompatibel mit Oclean-Zahnbürste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2024 14:29 Uhr

Neben einem 2-Minuten-Timer, der alle 30 Sekunden daran erinnert, den Bürstenbereich zu ändern, verfügt die Schallzahnbürste über 5 Putzmodi und eine Reinigungsleistung von 76.000 Bewegungen pro Minute.

Auch im Angebot: Oclean X Pro Elite smarte Schallzahnbürste

Oclean X Pro Elite Elektrische Schallzahnbürste mit Farbdisplay, ultraleise Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2024 13:59 Uhr

Wenn euch eine Akkulaufzeit von 35 Tagen ausreicht und eure Zahnbürste stattdessen ein paar smarte Features aufweisen soll, dann ist die Oclean X Pro Elite die bessere Wahl (bei Amazon ansehen). Neben einem Farbdisplay bietet das Pro-Modell 4 Reinigungsmodi (Clean, Sensitive, Massage, Whitening), 32 Intensitätsstufen und einen Drucksensor. Zudem soll sie laut Hersteller besonders leise sein.

