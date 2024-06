Amazon verkauft perfekten Begleiter für elektrische Zahnbürsten von Oral B und Braun

Gründlicher, schonender zum Zahnfleisch und komfortabler: Elektrische Zahnbürsten bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Zahnbürsten. Doch der Platzbedarf für die Ladestation und der lästige Kabelsalat im Bad sind ein gewaltiger Nachteil. Ein praktisches Gadget bei Amazon schafft Abhilfe – zumindest für Nutzer einer elektrischen Zahnbürste von Oral-B oder Braun.

Amazon verkauft Wand-Ladegerät für elektrische Zahnbürsten von Oral-B

Für 19,46 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es dort eine Wand-Ladestation für elektrische Zahnbürsten von Oral-B und auch Braun.

Anzeige

Wand-Ladegerät für elektrische Zahnbürsten Passend für elektrische Zahnbürsten von Oral B und Braun, außer Modelle der iO- und Pulsonic-Serie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2024 12:00 Uhr

Der Name ist hier Programm: Die Ladestation von Hersteller ProofVision ermöglicht ein müheloses Aufladen der Zahnbürste, indem sie direkt in jede europäische Steckdose gesteckt wird – komplett ohne herumfliegende Ladekabel. Das sorgt nicht nur für ein aufgeräumtes Badezimmer, dank IPX7-Wasserschutz ist die Nutzung im Badezimmer auch sicher.

Anzeige

Weitere Pluspunkte: Die Station hält die Zahnbürste stets vom Boden und anderen Oberflächen fern, was die Reinigung von Waschbecken, Badezimmerschrank und Co. erleichtert. Laut Hersteller verbraucht die Ladestation zudem nur den Strom, den sie zum Aufladen benötigt – dürfte also auch keinen Strom ziehen, wenn ihr die Zahnbürste gerade nicht aufladet. Damit wird der Geldbeutel geschont.

Mit ihren kompakten Abmessungen (10 x 5 x 5 cm ) und kinderleichtem Aufbau eignet sich die Ladestation außerdem gut für Reisen und dürfte in nahezu jede Tasche und jeden Kulturbeutel passen.

Einziger Wermutstropfen: Die Wand-Ladestation ist zwar kompatibel mit elektrischen Zahnbürsten von Oral-B und Braun, die Modelle der iO- und Pulsonic-Serie gehören aber nicht dazu.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Wand-Ladestation bei Amazon?

Bei Amazon kommt die Ladestation hervorragend an und kann bei über 1.300 Bewertungen auf durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen verweisen. Sie ist außerdem Bestseller unter den Ladegeräten für elektrische Zahnbürsten. Wer eine passende elektrische Zahnbürste von Oral-B besitzt und dem Kabelsalat im Badezimmer ein Ende setzen möchte, ist hier genau richtig. Das gilt auch für Reisende, die oft unterwegs sind und unnötiges Gepäck sparen möchten.

Wand-Ladegerät für elektrische Zahnbürsten Passend für elektrische Zahnbürsten von Oral B und Braun, außer Modelle der iO- und Pulsonic-Serie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2024 12:00 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.