Fire TV: Amazon zeigt bei Werbung klare Kante

Amazon hat überraschend eine Änderung bei der Werbung auf Fire TV angekündigt und gleich eingeführt. Nach Beschwerden von Streaming-Kunden verzichtet Amazon ab sofort auf einige aufdringliche Vollbildwerbungen. Diese waren erst vor wenigen Monaten eingeführt worden.

Amazon zieht Reißleine bei Fire-TV-Werbung

Amazon hat die Werbung auf seinen Fire-TV-Sticks angepasst – zum Vorteil der Nutzer. Diese hatten sich offenbar zunehmend über aufdringliche Werbung beschwert. Erst Ende 2023 hatte Amazon großflächige Werbebanner direkt auf dem Startbildschirm eingeführt.

Zuvor mussten sich die Nutzer mit automatisch abgespielter Vollbildwerbung herumschlagen, was viele als störend empfanden. Kritisiert wurde vor allem, dass die Werbung direkt nach dem Start abgespielt wurde – bevor Nutzer überhaupt reagieren konnten. Benutzerfreundlich sieht anders aus.

Ganz verschwinden wird die Werbung allerdings nicht. Wie Amazon gegenüber Medien mitteilt, wurde lediglich die Darstellung überarbeitet (Quelle: CordCuttersNews). Die Werbevideos werden nun in einen kleineren, unauffälligen Miniplayer ausgelagert, der weniger Platz auf dem Bildschirm einnimmt und so den Blick auf die Benutzeroberfläche weniger stört.

Außerdem starten die kleineren Werbevideos nun mit einer gewissen Verzögerung. So werden Nutzer nicht mehr direkt auf dem Startbildschirm überrumpelt, sondern können sich erst einmal umsehen.

Welcher Fire-TV-Stick ist der richtige? Die Antwort seht ihr im Video:

Amazon Fire TV Stick: Lite, 4K, Cube oder doch normal?

Amazon: Fire-TV-Werbung kann übersprungen werden

Neben den Änderungen an Layout und Timing der Werbung bietet Amazon seinen Nutzern weiterhin die Möglichkeit, die Werbung zumindest in einigen Fällen einfach zu überspringen. Dazu muss lediglich der Home-Button gedrückt werden. Auch darauf wird in der neuen Werbeansicht deutlicher als zuvor hingewiesen.

