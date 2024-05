Mehr Werbung bei Prime Video: Amazon nervt Streaming-Kunden

Bei Prime Video gibt es bald mehr Werbung: Neue Formate sollen die Nutzer direkt in der App zum Shoppen animieren. Dazu hat sich Amazon für seinen Streaming-Dienst mehrere „Shoppable“-Werbeformate einfallen lassen, die bei pausierten Videos eingeblendet werden.

Amazon: Mehr Werbung bei Prime Video

Amazon will seine Werbepräsenz im Basis-Abo bei Prime Video ausbauen und hat sich dafür eine Reihe interaktiver Werbeformate ausgedacht. Diese sollen die Zuschauer während des Streamings zum Kauf von Produkten animieren. Sie können in Werbepausen oder bei angehaltenem Stream direkt auf die Anzeigen reagieren und Produkte innerhalb der Amazon-App kaufen.

Zu den vorgestellten Formaten gehört eine Art Karussell, bei dem mehrere Produkte in einer Galerie präsentiert werden. Die Zuschauer können die Produkte direkt bei Amazon kaufen, alles bequem über die Fernbedienung vor dem Fernseher. Ist die Interaktion beendet, läuft das Video weiter.

Streaming-Kunden müssen sich auch auf Pausenwerbung einstellen: Wird die Wiedergabe unterbrochen, erscheinen Werbeflächen mit klickbaren Overlays. Nach dem Anklicken erhält der Kunde weitere Informationen zu den beworbenen Produkten und kann diese in den Warenkorb legen.

Außerdem werden „Trivia“-Werbungen eingeführt, die dem Betrachter informative Inhalte zum beworbenen Produkt liefern und die Möglichkeit bieten, direkt aus der Werbung heraus zu shoppen (Quelle: Amazon).

Pausenwerbung auch bei YouTube

Amazon ist nicht der einzige Streaming-Anbieter, der die Pausenwerbung für sich entdeckt hat. Auch YouTube testet solche Werbeformate auf Smart-TVs. Laut YouTube kommt diese Art der Werbung bei den Nutzern besser an als herkömmliche Werbeunterbrechungen. Es gebe bereits eine „starke Resonanz“ auf das Werbeformat, heißt es.

In Deutschland geht RTL+ einen ähnlichen Weg. Zuschauer von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ können über die App bei Zalando kaufen, was die Schauspieler in der Szene gerade tragen.