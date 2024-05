Netflix ganz schön gemein: Bridgerton-Fans müssen leiden

Im Mai hält Netflix für Abonnentinnen und Abonnenten ein ganz besonders süßes Bonbon bereit. Der Streaming-Anbieter veröffentlicht endlich die dritte Staffel der Erfolgsserie „Bridgerton“. Doch alle Folgen könnt ihr leider noch nicht im Mai sehen, denn Netflix vertröstet seine Bridgerton-Fans – ziemlich fies.

Die erste Staffel „Bridgerton“ entwickelte sich schnell zum Hit bei Netflix im Dezember 2020. Die Liebesgeschichten im historischen Gewand kamen beim Publikum extrem gut an. Bereits im Frühjahr 2021 gab Netflix ein Versprechen ab. So wurde die Serie vom Fleck weg um insgesamt 3 Staffeln verlängert, statt nur um eine weitere Staffel.

Netflix gemeiner Trick: Staffel 3 von „Bridgerton“ in zwei Teilen

Im März 2022 wurde dann die zweite Staffel veröffentlicht. Auf Staffel 3 mussten Fans allerdings länger warten. Zum Trost gab es letztes Jahr zunächst die Mini-Serie „Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ bei Netflix zu sehen – ein Spin-off, welches die Vorgeschichte der jungen Königin Charlotte beinhaltet.

Nun aber hat das Warten endlich ein Ende. Netflix kündigt für den 16. Mai 2024 die Veröffentlichung der lang erwarteten dritten Staffel an (bei Netflix ansehen).

Kleiner Blick in Staffel 3:

Bridgerton Staffel 3 Trailer (Deutsch)

Wie neuerdings bei Netflix üblich, verschießt der Streaming-Dienst sein ganzes Pulver aber nicht an nur einem Tag. Daher gibt es im Mai erst mal nur die ersten vier Episoden zu sehen. Wer die an einem Stück schaut, muss dann zunächst wieder warten. Den zweiten Teil der dritten Staffel von „Bridgerton“ wird Netflix nämlich erst am 13. Juni 2024 veröffentlichen. Dann kommen nochmals 4 Folgen hinzu. Macht in Summe also erneut 8 Episoden wie bereits bei der ersten und zweiten Staffel.

Fans muss man zum Inhalt der Serie nicht viel erzählen. Wer allerdings neu einsteigt, der sollte wissen, es handelt sich um eine romantische Serie im historischen Umfeld des frühen 19. Jahrhundert. Schauplatz ist London und deren High Society. Auch wenn es hier und da echte Persönlichkeiten der Zeit auftauchen, so wie Königin Charlotte, König George III. oder auch Prinz Friedrich von Preußen, so stehen im Mittelpunkt doch fiktive Charakter des Londoner Adels.

Erdacht hat sich dies zuallererst die amerikanische Autorin Julia Quinn. Auf deren achtteiliger Buchreihe mit selbem Namen basiert die Serie. Nimmt man die Bücher als Vorlage, dann dürfte es noch mehr Staffeln von „Bridgerton“ über die dritte Staffel hinaus geben. Die müssen aber noch bestätigt werden.

Wie gut ist die Serie?

Qualitativ kann „Bridgerton“ in jedem Fall überzeugen. Eine IMDb-Bewertung von 7,4 ist im oftmaligen Einerlei von Netflix schon erwähnenswert. Ins selbe Horn bläst das durchschnittliche positive Kritiker-Votum von 82 Prozent bei Rotten Tomatoes. Wobei hier die erste Staffel mit 87 Prozent heraussticht und die zweite Staffel mit 77 Prozent etwas abfällt. Entsprechend hoch liegen die Erwartungen an den dritten Teil, der wieder eine neue Geschichte im Bridgerton-Universum erzählen wird.

