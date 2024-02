„Bridgerton“ Staffel 4: Ein baldiges Wiedersehen mit dem Ton?

Nicht nur die Leser von Lady Whistledown sind auf die weiteren Erlebnisse der Familie Bridgerton gespannt, sondern auch die Fans der Netflix-Serie. Mit der kommenden dritten Staffel stellt sich die Frage, ob und wann es „Bridgerton“ Staffel 4 geben wird.

Die dritte Staffel von „Bridgerton“ erscheint in zwei Teilen am 16. Mai sowie am 13. Juni 2024. Wann es dann zu der vierten Staffel der Netflix-Serie kommt, ist noch nicht gewiss. Netflix hat grünes Licht für eine weitere Season gegeben. Dass diese nicht so lange auf sich warten lässt, wie es die dritte Staffel getan hat, ist etwas, worauf Fans hoffen können.

Wann ihr mit „Bridgerton“ Staffel 4 rechnen könnt

Die dritte Staffel rund um die englische High Society musste aufgrund mehrerer Faktoren deutlich verzögert starten. Vorerst gab es die Corona-Pandemie und die darauf folgenden Regelungen, welche die Dreharbeiten deutlich in die Länge gezogen haben.

Kurz darauf folgten neue Konflikte und Änderungen der Skripte, welche bereits gedrehte Szenen nichtig machte. Nach dem Start der Dreharbeiten in 2022, folgt zwei Jahre später der Release. Ein Schicksal das nicht zwingend für die vierte Staffel zu erwarten ist.

Zwischen der ersten Staffel und der zweiten lagen rund 15 Monate. Sollte es also zu keinen weiteren Problemen kommen, könnten wir mit einem Start der vierten Staffel im Spätsommer 2025 rechnen. Das ist natürlich nur eine Vermutung, sobald wir mehr zu dem Release von „Bridgerton“ Staffel 4 wissen, aktualisieren wir den Artikel für euch.

„Bridgerton“ Staffel 4: Welcher Bridgerton verliebt sich diesmal?

„Bridgerton“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn, die stolze acht Bänder umfasst. Während die ersten beiden Staffeln der Reihenfolge der Bücher folgen, schweift die dritte ab und nimmt sich das vierte Buch als Grundlage.

Die Reihenfolge der Bücher richtet sich, mit Ausnahme von Daphne, an die der Bridgerton-Geschwister. Demnach folgte nach der ältesten Tochter ihr Bruder Anthony und nach ihm der zweitgeborene Benedict. Da die dritte Staffel aber von Colin und Penelope handelt, ist anzunehmen, dass sich die vierte Staffel mit dem zweitältesten der Bridgerton-Söhne befasst.

Der Vorlage des Buches nach, würden wir in Staffel vier Benedict und Sophia folgen, die sich bei einem Maskenball kennenlernen. Wie genau die Serie jedoch dem Buch folgen wird, ist nicht gewiss. Auch in vorherigen Staffeln hat sich Netflix ein paar Freiheiten bei der Adaption genommen.

