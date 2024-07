Klatsche für Disney+: Neue Serie fällt bei Kritikern und Publikum durch

Neues Futter für Serienfans! Auf Disney+ läuft ab sofort die Spionage-Serie The Veil. Warum Kritiker und Publikum allerdings wenig begeistert sind, erklären wir euch in diesem Artikel.

Neu auf Disney+: The Veil startet in Deutschland

Mit einigen Monaten Verzögerung ist die neue Spionage-Serie The Veil auch endlich in Deutschland gestartet – hierzulande läuft die FX-Produktion bei Disney+ und nicht wie in den Staaten bei Hulu.

Anzeige

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Veil ansehen:

The Veil | Official Trailer | Disney+

The Veil handelt von der MI6-Agentin Imogen Salter, gespielt von Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), die einen Anschlag verhindern muss.

Anzeige

Erfunden wurde die 6-teilige Mini-Serie von Steven Knight, der in der Vergangenheit große Erfolge mit der Serie Peaky Blinders feiern konnte.

The Veil: Reviews fällen vernichtendes Urteil

Im Vergleich zu Peaky Blinders wird The Veil allerdings wesentlich kritischer bei der internationalen Fachpresse beäugt. Auf Rotten Tomatoes würden nur 54 Prozent aller Kritiker die Serie weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes) Und auch auf dem Review-Aggregator Metacritic sind die Wertungen sehr durchwachsen. Dort erreicht The Veil einen durchschnittlichen Score von 52 Prozent. (Quelle: Metacritic)

Anzeige

Und auch das Publikum ist sich uneinig, ob The Veil eine gute Serie ist. Auf IMDb erreicht der Spionage-Thriller einen Wert von 6,4 von 10 möglichen Punkten. Das ist keineswegs schlecht, aber reicht das aus in einer Welt, wo jede Woche eine neue Hit-Serie startet?

Dementsprechend hart urteilt auch der Guardian:

Der einzige wirkliche Schock ist die Frage, warum jemand in einer Zeit, in der es viel zu viel Fernsehen gibt, seine Zeit damit verschwendet, sich diese Serie anzusehen. (Quelle: Guardian)

Der Hollywood Reporter betitelt The Veil als eine Art Homeland-lite, während die Seite RogerEbert zumindest die schauspielerischen Leistungen von Moss und einigen Nebendarstellern wohlwollend lobt.

Es bleibt fraglich, ob sich The Veil in den nächsten Tagen in den deutschen Streaming-Charts platzieren kann. Apropos, wenn ihr wissen wollt, welche Serie gerade die Nummer 1 ist, dann folgt diesem Artikel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.