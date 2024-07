„Diese Ochsenknechts“ Staffel 3: Hier könnt ihr die Serie schauen

Reality-TV vom Feinsten: Auch die dritte Staffel von „Diese Ochsenknechts“ reißt Fans mit aufregenden Familienturbulenzen mit. Das Wichtigste im Überblick.



Auch in einer Staffel 3 dürft ihr den aufregenden Alltag der unterhaltsamsten deutschen Promifamilie hautnah miterleben. Was Mutter Natascha und die Geschwister Cheyenne, Wilson Gonzales und Jimi Blue sowie deren Partner und Kinder wohl noch so erleben? Seit dem 12. Februar 2024 könnt ihr es mit Staffel 3 von „Diese Ochsenknechts“ auf Sky herausfinden.

„Diese Ochsenknechts“ Staffel 3: Darum geht es

Große Veränderungen stehen der Familie Ochsenknecht bevor. Cheyenne und Nino erwarten ihr zweites Baby, doch bei der Geburt kommt es zu unerwarteten Komplikationen. Gleichzeitig warten aufwendige Bauarbeiten auf dem Chianina-Hof auf sie. Wie eine dunkle Wolke lastet dabei der nicht enden wollende Konflikt zwischen Jimi Blue und dem Rest der Familie auf den Ochsenknechts. Trotzdem lassen sie sich nicht unterkriegen und arbeiten weiter an ihren persönlichen Projekten, von einer Tour mit der Rockband bis hin zur eigenen Beauty-Line.

Wann kommt „Diese Ochsenknechts“ Staffel 4?

Laut Sky dürfen wir uns schon im Frühjahr 2025 auf die vierte Staffel von „Diese Ochsenknechts“ freuen. Sicherlich wird auch Staffel 4 für jede Menge explosiven Gesprächsstoff sorgen. Ein genaues Datum ist jedoch leider noch nicht bekannt. Wer nach Updates Ausschau halten möchte oder mehr witzigen Content rund um die Show sehen will, sollte der Instagram-Seite von „Diese Ochsenknechts“ folgen.

Das Spin-off zu „Diese Ochsenknechts“

Wer sich das Warten auf die vierte Staffel versüßen möchte, kann weiterhin Zeit mit einem Teil der Familie Ochsenknecht überbrücken: „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“ auf Sky zeigt spannende und lehrreiche Einblicke in das Leben des jungen Paares auf ihrem Bauernhof für Chianina-Rinder.

