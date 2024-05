Die Ohrringe von Tanjiro: Was sie bedeuten und wo ihr sie kaufen könnt

Wenn ihr den Anime „Demon Slayer“ bzw. „Kimetsu no Yaiba“ kennt, dann wisst ihr, dass die großen Holzohrringe von Tanjiro nicht nur stylisch aussehen, sondern auch eine signifikante Bedeutung für die Geschichte haben. Erfahrt hier die Bedeutung hinter den Hanafuda-Ohrringen und wo ihr euch diese zulegen könnt.

Hanafuda: Die Bedeutung hinter dem Muster

Die Ohrringe, die von Anfang an ein Teil von Tanjiros Design sind, sind mehr als einfach nur ein hübsches Accessoires. Die Ohrringe werden laut dem Handlung seit Jahrhunderten in der Kamado-Familie weitervererbt und haben somit eine signifikante emotionale Bedeutung für Tanjiro. Übrigens: Tanjiro wird im deutschen Dub von „Demon Slayer“ von niemandem anderen gesprochen als Constantin von Jascheroff, der auch für seine Rollen als Sora in „Kingdom Hearts“ oder Todd in „Bojack Horseman“ bekannt ist. Wer alles an dem deutschen Dub beteiligt ist, findet ihr in unserem Artikel zu den Synchronsprechern von „Demon Slayer“.

„Hanafuda“ ist die Bezeichnung für japanische Spielkarten mit Blumenmustern, denn „Hana“ bedeutet nichts anderes als „Blume“. (Bildquelle: Nintendo)

Das Design auf den Ohrringen lässt sich der Ästhetik der japanischen Spielkarten Hanafuda zuordnen. Die Spielrücken der Karten bestehen normalerweise aus verschiedenen Blumen und anderen naturverbundenen Symbolen. Auch Tanjiros Ohrringe sollen eigentlich eine Blume symbolisieren und haben neben der Ästhetik auch eine wichtige Bedeutung in der Serie bzw. dem Manga. Da wir euch aber an dieser Stelle nicht spoilern wollen, soll diese nicht weiter ausgeführt werden. Stattdessen erklären wir euch gerne, was die einzelnen Säulen der Dämonenjäger von „Demon Slayer“ zu bedeuten haben: Was sind die Säulen der Teufelsjäger in DS?

Die hübschen Ohrringe könnt ihr euch selbstverständlich zulegen: Glücklicherweise findet ihr auf Amazon hochwertige Ausführungen für kleines Geld. Seid aber gewarnt, dass die Ohrringe ziemlich groß ausfallen und wahrscheinlich relativ auffällig wirken.

Die Kontroverse rund um das Design

Hierzulande ist das Design so wie oben abgebildet bekannt und beliebt, doch das ist nicht überall so. Wenn ihr etwas historische Finesse mitbringt, habt ihr eventuell erkannt, dass das Design der Ohrringe stark an die japanische Imperialflagge erinnert. Der rote Kreis ist dabei die aufgehende Sonne wie wir sie auch von der modernen japanischen Flagge kennen. Diese Flagge ist in einigen Teilen der Welt wie China und Südkorea sehr negativ konnotiert, was sich auf die historischen Militärkonflikte zwischen den Ländern zurückführen lässt. Wenn ihr mehr über die Beziehung zwischen den drei Ländern und die daraus resultierenden Spannungen erfahren wollt, dann klickt auf den folgenden Link: Warum China und Südkorea Japan nicht mögen.

Die Macher von Demon Slayer waren glücklicherweise nicht taub gegenüber diesem sensiblen Anliegen: Für einige andere Länder wie China und Südkorea wurde der Anime angepasst und das Design von Tanjiros Ohrringen ersetzt. Hier könnt ihr das chinesische Design sehen: Demon Slayer Tanjiro Ohrringe (China-Version)

Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass am 12. Mai 2024 die vierte Staffel von Demon Slayer losgeht? Wo ihr den Anime in seiner Gänze sehen könnt, erfahrt ihr hier: Demon Slayer legal streamen

