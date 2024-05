Weniger unnützes Gelaber: YouTube bereitet neues Video-Feature vor

Langweiliges Zeug einfach überspringen: YouTube testet gerade eine neue KI-Funktion namens „Jump Ahead“, mit der die weniger interessanten Teile in Videos ausgelassen werden. Nutzer behalten aber stets die Kontrolle, denn die KI entscheidet nicht selbst.

YouTube: KI überspringt langweilige Videoabschnitte

Nicht wenige YouTuber schwafeln ab und zu herum, bevor sie zum Punkt kommen. Das will YouTube zwar auch in Zukunft nicht verbieten, aber immerhin überspringen lassen. In den USA steht dazu testweise eine neue KI-unterstützte Funktion namens „Jump Ahead“ bereit.

Nach Angaben von YouTube analysiert die KI das Verhalten der Zuschauer und nutzt Algorithmen, um direkt zu den Abschnitten zu springen, die als besonders relevant oder interessant erachtet werden. Die KI entscheidet dabei aber nicht selbst, ob und wann Teile ausgelassen werden. Nur dann, wenn Nutzer ohnehin vorspulen, wird die „Jump Ahead“-Auslassung als Möglichkeit angeboten. Wie genau die KI etwas für relevant hält, erklärt YouTube nicht.

Zu Beginn gibt es noch diverse Einschränkungen: Die KI-Funktion steht nur bei ausgewählten englischsprachigen Videos zur Verfügung. Darüber hinaus haben Nutzer der Gratis-Variante der Streaming-Plattform keine Möglichkeit, „Jump Ahead“ zu verwenden. Nur zahlende Kunden von YouTube Premium können sie aktivieren – und auch nur in der Android-App (Quelle: heise online).

Es ist noch unklar, ob und wann die KI-Funktion auch in Deutschland angeboten wird. Fest steht, dass die zunächst mit deutschsprachigen Videos trainiert werden müsste.

YouTube: KI-Tools für Videoproduzenten

Während sich „Jump Ahead“ eindeutig an Zuschauer richtet, sieht es bei vielen anderen KI-Tools von YouTube anders aus. Videoproduzenten können mittlerweile auf Werkzeuge wie „YouTube Create“, „Dream Screen“ und „Dream Track“ zurückgreifen. Diese sollen den Prozess der Videoproduktion durch KI-Unterstützung vereinfachen. Im Laufe des Jahres sollen weitere Werkzeuge hinzukommen.

