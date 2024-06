Mit neuem Update: Apple spendiert iPhone-Tasten geniales Feature

Nicht alles wollte oder konnte Apple zu iOS 18 auf der WWDC-Keynote verraten. Wie sich jetzt herausstellt, bekommen die Tasten des iPhones mit dem Update nämlich ein kleines, aber ziemlich geniales Feature verpasst. Warum nur hat daran bisher niemand gedacht?

Auf der WWDC 2024 zeigte Apple erstmals eine Vorabversion von iOS 18. Das neue iPhone-Update bringt eine Vielzahl neuer Funktionen und wird mit „Apple Intelligence“ auch wesentliche Elemente einer künstlichen Intelligenz implementieren. Doch es ist ein wesentlich kleineres Detail, über das die Kollegen von MacRumors jetzt berichten.

Neuer Tasten-Effekt in iOS 18 fürs iPhone

Die stellten nämlich fest, dass für die Tasten des iPhones sich Apple mit dem Update etwas ganz Besonderes ausgedacht hat. Ändern Nutzerinnen und Nutzer die Lautstärke, betätigen die Aktionstaste oder aber sperren den Bildschirm mit der Einschalttaste, dann sieht man auf dem Display eine dazugehörige Animation (Quelle: MacRumors).

Ganz konkret sieht es so, als wölbe sich der Display-Rahmen leicht in den Bildschirm hinein und zwar jedes Mal, wenn eine der genannten Tasten betätigt wird. Man erhält also ein optisches Feedback fürs Drücken – coole Sache.

Wahrscheinlich wird auch die neue Aufnahmetaste im iPhone 16 von der Funktion unterstützt werden. Zur Erinnerung: Der ominöse „Capture Button“ soll das Filmen und Fotografieren im Querformat zu erleichtern und sich auf der unteren rechten Seite des iPhones befinden. Ein ganzes Stück unterhalb der Einschalttaste.

Das iPad geht leer aus

Da nie neue Taste bisherigen Berichten zufolge kapazitiv und bündig mit dem Gehäuse des iPhone 16 abschließen wird, könnte ein solches optisches Feedback sich als recht nützlich in der Praxis erweisen. Ins iPad hat es die Funktion übrigens noch nicht geschafft, denn in iPadOS 18 gibt es keine derartige Funktion beim Drücken der Tasten.

Gegenwärtig haben nur zahlende Entwickler Zugriff auf die neuen Systeme wie iOS 18. Im Juli will Apple das Update dann als öffentliche Beta freigeben. Mit der finalen Fertigstellung von iOS 18 kann im Laufe des September gerechnet werden, kurz bevor Apple das iPhone 16 in den Verkauf bringen wird.