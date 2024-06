iPhone-Nutzer treffen Entscheidung: Apples Wettbewerber stehen doof da

Erst kürzlich präsentierte Apple mit iOS 18 das kommende große System-Update fürs iPhone. Doch wie werden derartige Aktualisierungen seitens der Nutzerinnen und Nutzer überhaupt angenommen? Apple verrät aktuelle Zahlen und die lassen die Konkurrenz so ziemlich doof dastehen.

Die WWDC und die erste Vorabpräsentation von iOS 18 stellen für das aktuelle iPhone-System eine Zäsur dar. Nicht nur Entwickler fragen sich: Wie gut kam eigentlich iOS 17 bisher bei den iPhone-Nutzern an, wie viele von denen haben bereits diese Systemversion auf ihren Geräten installiert?

77 % der iPhone-Nutzer haben sich aktuell für iOS 17 entschieden

Apple rückt jetzt mit frischen Zahlen raus, basierend auf Geräten, die am 9. Juni 2024 im App Store eingekauft haben (Quelle: Apple). Die aktuelle Verteilung kann sich sehen lassen:

77 Prozent aller iPhones wurden bisher auf iOS 17 aktualisiert.

68 Prozent aller iPads wurden bis dato auf iPadOS 17 aktualisiert.

86 Prozent aller iPhones, die in den letzten vier Jahren eingeführt wurden, wurden auf iOS 17 aktualisiert.

77 Prozent aller iPads, die in den letzten vier Jahren eingeführt wurden, wurden auf iPadOS 17 aktualisiert.

Damit hat sich eine überwältigende Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer für das aktuelle System für iPhone und iPad entschieden. Beeindruckende Zahlen, doch im letzten Jahr ging das noch besser. Damals teilte Apple mit, dass am 30. Mai 2023 ganze 81 Prozent aller iPhones bereits iOS 16 installiert hatten. Trotzt des früheren Vergleichsdatums, war die Verteilung also sogar noch ein Stück höher.

Android 14 kommt auf keine 24 Prozent

Im Angesicht der aktuellen Zahlen für den Wettbewerb sind dies jedoch „Luxusprobleme“. Android-Nutzer hatten sich nämlich zuletzt im Mai 2024 erst zu 23,46 Prozent fürs aktuelle Android 14 entschieden. Nahezu gleich auf mit 23,34 Prozent liegt Android 13. Dahinter folgen verteilt noch ältere Systeme. Beispielsweise ist Android 12 noch immer mit etwas über 16 Prozent vertreten, Android 11 mit knapp über 14 Prozent (Quelle: Statista).

Im Vergleich: iOS 17 nimmt bei der Verteilung so viel Raum bei den iPhone-Nutzern in Anspruch, wie alle Android-Versionen von 14 bis 11 zusammen. Enttäuschende Zahlen für die Google-Konkurrenz. Auch wenn sich die Update-Politik vieler Smartphone-Hersteller gebessert hat, die Fragmentierung bei Android bleibt dennoch bestehen. Immerhin ist mit Android 14 die aktuellste Version, wenn auch nur ganz knapp, auf dem Papier tatsächlich bereits das weiterbreiteste Android-System. Dies war früher nicht immer so.