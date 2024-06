Anruf von 021195588441: Die Betrüger wechseln die Nummer

Der Kern der Nummer ändert sich nicht, aber die letzten Ziffern rotieren, sobald zu viele Betrugsmeldungen eingegangen sind. Jetzt kommt der Anruf von der Nummer 021195588441, aber die Masche bleibt dieselbe. Wir sagen euch, was dahintersteckt und wie ihr dieses Callcenter für die Zukunft blockiert.

Wir haben euch bereits vor den Nummern 021195588439 und 021195588411 gewarnt. Jetzt haben die Gauner einfach die Endziffern geändert und versuchen es mit der 021195588441. Dahinter steckt ein Callcenter, das vermutlich im Ausland sitzt und euch die Düsseldorfer Telefonnummer durch „Call-ID-Spoofing“ vorgaukelt.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren

auf YouTube

Mit welchen Tricks arbeitet die Nummer 021195588441?

Der Anruf kommt angeblich von der „Verbraucherzentrale Düsseldorf“. Deren echte Telefonnummer lautet aber 0211-7106490.

Die Anrufer sprechen ein fehlerhaftes Deutsch mit starkem Akzent. In der Regel weist so etwas darauf hin, dass die Täter im Ausland sitzen.

Sie kennen bereits euren Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Diese Daten lesen sie euch „zum Abgleich“ vor. Vermutlich haben sie die Daten gekauft und sie stammen aus einem Nutzerdaten-Diebstahl.

Der angebliche Zweck des Anrufs ist, euch bei der Kündigung eines Lotto- oder sonstigen Gewinnspielvertrags zu helfen. Dafür brauchen sie alle eure Daten – inklusive der Kontonummer.

Diese können sie euch als einziges nicht nennen. Angeblich aus Datenschutzgründen, aber tatsächlich, weil sie die nicht haben.

Erst im Laufe des Gesprächs kommt heraus, worum es wirklich geht: Sie erzählen euch, dass ihr vergessen habt, ein Lotto-Abo zu kündigen. Diese Kündigung wollen sie nun als Verbraucherzentrale für euch erledigen. Dann behaupten sie, dass sich die Veranstalter eher darauf einlassen, wenn ihr stattdessen ein Kurzabo abschließt.

Wenn ihr eure Daten nicht nennen oder die angebliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollt, setzen euch die Anrufer unter Druck: Ihr selbst habt vorgeblich keine Chance mehr, den kostenpflichtigen Vertrag zu kündigen und seid auf ihre Hilfe angewiesen.

Wenn ihr trotzdem ablehnt, kommt es häufig zu Beleidigungen.

Die ganze Geschichte ist natürlich Unsinn. Verbraucherzentralen rufen niemals von sich aus bei euch an, um euch irgendwelche Dienstleistungen anzubieten – dafür fehlt allein schon das Personal. Gebt also keine Daten preis, bestätigt nichts und vermeidet es unbedingt, am Telefon irgendetwas mit „Ja“ zu beantworten.

So blockiert ihr alle Anrufe der Kernnummer 021195588*

Da die Kriminellen immer wieder dieselbe Kernnummer 021195588 nutzen, könnt ihr die blockieren, um auch von nachfolgenden Anrufen verschont zu bleiben.

Beim iPhone müsst ihr leider weiter Nummer für Nummer blockieren, wie ihr es im Kurzvideo seht. Bei Android-Handys könnt ihr so eine Rufnummerngasse mit einer App blockieren.

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

auf YouTube

Im „Telefoniecenter“ der Telekom gibt es eine Sperrliste, mit deren Hilfe ihr Rufnummern im Festnetz blocken könnt. Tragt dort die Kernnummer dieser Anrufer ein, um auch in Zukunft sicher vor ihnen zu sein.

Mit einer ähnlichen Methode lassen sich Rufnummerngassen in der Fritzbox blockieren. Dort gibt es in den Einstellungen eine schwarze Liste, auf die ihr solche Nummern setzen könnt.

