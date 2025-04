Wenn 017667471493 anruft: Warnung vor VP-Kundenservice

Es klingelt, die Handynummer 017667471493 wird angezeigt und dann hat man doch ein Callcenter in der Leitung. Ein angeblicher Kundenservice macht vollmundige Hilfsangebote und will am Ende doch nur an euer Geld. Wie geht man mit sowas um?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Falls euch die Nummer 017667471493 angerufen hat, könnt ihr sie nicht zurückrufen. Ihr bekommt lediglich die Ansage, dass die Mailbox nicht zur Verfügung steht. Allerdings könnt ihr sowieso davon ausgehen, dass diese Nummer durch Call-ID-Spoofing gefälscht wurde, denn die Opfer dieser Anrufe berichten von Callcenter-Geräuschen im Hintergrund. Worum geht es?

Was wollen die Anrufer von euch?

Sie melden sich mit Fantasienamen wie „VP-Kundenservice“ und geben vor, dass ihr wegen eines Internetvertrages Schulden habt.

Angeblich habt ihr eine Probemitgliedschaft abgeschlossen und vergessen, diese zu kündigen, sodass nun ein Jahr lang monatlich hohe Gebühren zu zahlen sind.

Auf Nachfrage nennen sie unterschiedliche „Vertragspartner“, wie etwa H&M, Cashback oder Gewinnspielveranstalter.

Sie kennen eure persönlichen Daten und sprechen euch mit eurem Namen an. Diese Daten stammen entweder aus Internetdiebstählen, wurden illegal gekauft oder in gefälschten Gewinnspielen gesammelt.

Die Anrufer bieten euch als Ausweg einen befristeten Vertrag über 3-4 Monate an, der sich dann angeblich selbst kündigt.

Um eure Zustimmung zu bekommen und an eure Kontodaten zu kommen, setzen sie die Opfer unter Druck, indem sie etwa mit einem Zahlungsbefehl vom Anwalt und noch höheren Kosten drohen.

Wenn ihr sie fragt, warum jemand ein Kurz-Abo anbietet, der doch angeblich legal 1 Jahr lang kassieren kann, werden sie unverschämt und legen dann auf. Das passiert auch, wenn ihr nicht zustimmen wollt oder nach Beweisen für den Vertragsabschluss fragt.

Anzeige

Solche Verträge sind nur rechtsgültig, wenn sie beweisbar von euch bestätigt wurden und ihr spätestens bei Vertragsbeginn alle diesbezüglichen Unterlagen, wie zum Beispiel auch eine Widerrufsbelehrung zugestellt bekommen habt. Ihr braucht vor den angedrohten Konsequenzen keine Angst zu haben und könnt die Nummer getrost blockieren.

So blockiert ihr die Nummer 017667471493

Wenn ihr diese Nummer nicht sperrt, werden sie euch immer wieder belästigen. In Android- und Apple-Smartphones könnt ihr die Anrufe blockieren, indem ihr in der Anrufliste länger darauf drückt und sie dann in die Sperrliste übernehmt.

Eine solche Funktion findet ihr auch im„Telefoniecenter“ der Telekom: Dort könnt ihr eine Liste gesperrter Nummern bearbeiten, um die Anrufe im Festnetz abzuwimmeln.

Die Fritzbox enthält auch eine schwarze Liste lästiger Rufnummern, die ihr erweitern könnt, wenn ihr sie in den Einstellungen öffnet.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.