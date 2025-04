Nummer 017658612759: Anruf von Anwaltskanzlei?

Unter der Handynummer 017658612759 meldet sich eine Rechtsanwaltskanzlei bei euch und will mit euch Vertragsdaten besprechen. Allerdings solltet ihr große Zweifel an der Geschichte haben und das fängt bereits bei der Telefonnummer an. Was steckt dahinter?

Man kann die Nummer 017658612759 zurückrufen, aber dann wird die Verbindung sofort unterbrochen. Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist in so einem Fall aber sinnlos, weil die Nummer sowieso eine Fälschung ist: Im Hintergrund der Gespräche sind nämlich Callcenter-Geräusche zu hören. Die Fake-Nummer wird also durch Call-ID-Spoofing erzeugt. Dadurch versteckt ein Telefoncomputer seine richtige Nummer, die sich oftmals in solchen Fällen sogar im Ausland befindet. Darauf deuten auch die Sprachkenntnisse der Anruferinnen hin.

Um was geht es bei den Anrufen der Nummer 017658612759?

Gebrochen Deutsch sprechende Callcenter-Mitarbeiterinnen geben sich als Angestellte einer Anwaltskanzlei aus.

Sie sprechen euch mit eurem Namen an und behaupten, dass eure Daten für ein Gewinnspiel- oder Lotto-Abo eingetragen wurden, das sich nach einer kostenlosen Periode in einen kostenpflichtigen Vertrag umgewandelt hat.

Vermutlich, so legen sie euch nahe, habt ihr vergessen zu kündigen. Um nun nicht ein Jahr lang monatlich hohe Kosten zahlen zu müssen, bieten sie euch als Alternative ein selbst kündigendes Kurz-Abo an. Ihr sollt ein Vierteljahr monatlich um die 69 Euro zahlen, um aus dem Jahresvertrag herauszukommen.

Ziel des Anrufes ist, an eure IBAN zu kommen. Dazu versuchen sie es auch mit Druck, indem sie zum Beispiel behaupten, dass ihr andernfalls nicht aus dem Jahres-Abo kommt und fast 900 Euro Gebühren anfallen.

Wenn ihr auf das „Angebot“ nicht einsteigen wollt, ihnen widersprecht oder schriftliche Beweise fordert, werden die Anruferinnen schnell unfreundlich bis beleidigend und behaupten, sie würden nun einfach die Abo-Gebühren einziehen lassen. Dann legen sie auf.

Diese Kriminellen haben zwar eure Daten gekauft, aber die Kontoverbindung fehlt ihnen offensichtlich. Außerdem können sie keinen schriftlichen Vertragsabschluss nachweisen. Ihr habt also trotz aller Drohungen nichts zu befürchten.

So wird diese Nummer blockiert

