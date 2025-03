Abbuchung von DZ Bank AG: Was ist das?

Im Online-Banking bemerkt man manchmal unbekannte Abbuchungen. So kann es passieren, dass ihr bei eurem Konto seht, dass die „DZ Bank AG“ einen 2- bis 3-stelligen Betrag eingezogen hat. Was steckt dahinter? Etwa ein Betrug?

DZ Bank AG bucht Geld ab: Ist das Betrug?

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der DZ Bank AG nicht um einen Online-Shop oder Ähnliches, sondern eine Bank. Wurde Geld von eurem Konto in deren Namen abgezogen, habt ihr nichts bei der DZ Bank AG gekauft und in der Regel auch keinen versteckten oder vergessenen Vertrag mit der Bank. Stattdessen wurde das Geld von jemandem abgebucht, der ein Konto bei der Bank hat. Die DZ Bank AG wickelt also die Bezahlung für einen anderen Anbieter ab. Dahinter können verschiedene Zahlungsempfänger stecken.

Schaut euch den Buchungstext oder Verwendungszweck auf dem Kontoauszug bei der jeweiligen Abbuchung an.

Dort ist in der Regel der eigentliche Zahlungsempfänger und der Grund der Zahlung angegeben.

Meistens verbirgt sich dahinter ein Anbieter, bei dem ihr etwas mit der Geldkarte gekauft habt.

Überlegt also, ob ihr zuletzt die sogenannte „EC"-Karte, korrekt „Girocard" genannt, gezückt habt und damit etwas bezahlt wurde.

Das kann auch dahinter stecken

Die DZ Bank AG ist keine normale Privatkundenbank, sondern die Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken. Das heißt, sie wickelt viele technische und finanzielle Prozesse im Hintergrund für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ab. Der Zahlungsempfänger hat also ein Konto bei einer Volksbank oder Raiffeisenbank. Die DZ Bank bucht oft im Auftrag einer Bank zum Beispiel Lastschriften, Daueraufträge oder andere Transaktionen ab. Im Verwendungszweck steht dann, wofür der Betrag genau eingezogen wurde.

Der Eintrag kann auch von Kreditkartenabbuchungen stammen. Viele Volksbanken geben ihre Kreditkarten über die DZ Bank oder die „VR Payment GmbH“ aus. Dann taucht auf der Abrechnung manchmal „DZ Bank AG“ als Absender auf, obwohl eigentlich online etwas gekauft wurde.

Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr zuletzt nichts mit der Geldkarte bezahlt habt oder mit der Volksbank/Raiffeisenbank nichts zu tun habt, solltet ihr sofort bei deiner Hausbank nachhaken. Im Kontakt mit der Bank könnt ihr womöglich herausfinden, was wirklich hinter der Zahlung an „DZ Bank AG“ steckt. Bei einem Betrugsverdacht solltet ihr euch an die Polizei wenden.