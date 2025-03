Abbuchung von SG VR Payment GmbH: Was ist das?

Manchmal tauchen im Online-Banking komische und unbekannte Abbuchungen auf, die man nicht sofort zuordnen kann. So stellt man zum Beispiel fest, dass von „SG VR Payment GmbH“ Geld abgezogen wurde. Was steckt dahinter? Ist das möglicherweise ein Betrug?

SG VR Payment bucht ab: Das steckt dahinter

Meistens liegen die Beträge, die an SG VR Payment gezahlt werden, im zwei- bis dreistelligen Bereich. Es handelt sich bei dem Anbieter nicht um einen Online-Shop. Im Normalfall wurde das Konto nicht gehackt. Stattdessen steckt das dahinter:

Es handelt sich um Abbuchungen eines seriösen Anbieters. SG VR Pay gehört zur Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken (zur Anbieter-Webseite).

Es handelt sich um den Dienst, der Zahlungen abwickelt .

. Wurde Geld abgebucht, wurde also vorher etwas bei einem Laden bezahlt, der seine Zahlungsgeschäfte von diesem Partner durchführen lässt.

SG VR Payment GmbH ist dabei auf bargeldlose Zahlungen spezialisiert.

spezialisiert. Es wurde dementsprechend kurz vorher etwas mit einer Bankkarte oder mit dem Smartphone an einem Kassenterminal bezahlt.

an einem Kassenterminal bezahlt. Dabei kann es sich zum Beispiel um einen Laden, ein Restaurant, Imbiss oder Snack-Automaten und Zigarettenautomaten handeln.

SG VR Payment GmbH: Abbuchung von Burger King & Co.

Wurde also etwas von SG VR Payment GmbH abgebucht, habt ihr vermutlich vor kurzem etwas mit eurer Girocard oder dem Smartphone vor Ort bezahlt. Dann erscheint der Name des Zahlungsdienstleisters anstelle des eigentlichen Geschäfts. Manchmal taucht auch die Bezeichnung „DZ Bank AG“ im Online-Banking auf. Es kann mehrere Tage dauern, bis die Zahlung durch den Anbieter bearbeitet wurde und das Geld von eurem Konto abgeht. Möglicherweise kann die tatsächliche Zahlung also bereits eine Woche zurückliegen.

Meistens findet ihr im Verwendungszweck den genauen Laden, bei dem ihr mit der Karte bezahlt habt. So werden etwa Kartenzahlungen in Burger-King-Filialen über SG VR Payment GmbH abgewickelt.

