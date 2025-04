Stichtag 8. April: Lidl nimmt Änderung an den Kassen vor – zur Freude der Kunden

Ab einem Einkaufswert von 5 Euro können Lidl-Kunden direkt an der Kasse kostenlos Bargeld abheben – zumindest mit einer Girocard. Das ändert sich ab dem 8. April. Lidl senkt nicht nur den für den Service nötigen Einkaufswert, sondern akzeptiert ab dem Stichtag auch weitere Zahlungsarten.

Bargeld abheben bei Lidl bald ab 0,99 Euro

Auch heute lieben die Deutschen noch ihr Bargeld. Kein Wunder, im Gegensatz zu digitalen Zahlungssystemen ist es schließlich ausfallsicher und wird flächendeckend quasi überall akzeptiert.

Entsprechend bieten diverse Supermärkte seit geraumer Zeit ein, dass Kunden sich am Ende des Einkaufs auch noch Bargeld direkt an der Kasse auszahlen lassen. Auch Lidl bietet diesen Service an. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro können Kunden bis zu 200 Euro Bargeld abheben – komplett kostenfrei.

Nun hat sich Lidl dazu entschlossen, diesen Service noch attraktiver für seine Kunden zu machen. Ab dem 8. April müssen Kunden im Laden nur noch Waren im Wert von 0,99 Euro kaufen, bevor ihnen die Möglichkeit offensteht, Bargeld an der Kasse abzuheben (Quelle: t-online). Damit ist Lidl zwar noch nicht auf dem gleichen Niveau wie Rewe – hier können Kunden bereits ab einem Einkauf von einem Cent Bargeld heben – dafür hat der Discounter aber noch ein anderes Ass im Ärmel.

Bargeld gibt’s bei Lidl auch mit Kreditkarte

Denn während viele Supermarkt-Kunden bei der Konkurrenz Bargeld an der Kasse nur abheben können, wenn sie ihren Einkauf mit ihrer Girocard bezahlen, geht das bei Lidl seit einigen Wochen auch schon mit einer VISA- oder Mastercard-Kreditkarte.

Der Mindestbetrag fürs Abheben von Bargeld liegt bei 10 Euro – maximal können Kunden 200 Euro aus der Kasse bekommen. Die Beträge werden in 10er-Schritten ausgezahlt.

Gut zu wissen: Auch wenn Lidl den Bargeld-Service anbietet, sind die Läden nicht dazu verpflichtet, das Bargeld zu jeder Zeit auszuzahlen. Wenn beispielsweise gerade Ebbe in der Kasse herrscht, weil an dem Tag bislang wenige Kunden in den Laden gekommen sind oder erst vor Kurzem geöffnet wurde, kann der Service verweigert werden – zum Schutz der anderen Kunden, die möglicherweise mit Bargeld zahlen wollen (Quelle: Stiftung Warentest).

